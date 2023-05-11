Зробив момент неймовірним: Залужний відвідав весілля української пари (фото)

У мережі з'явилися фото з весілля, на якому був присутній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Дату заходу не розкривають.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з'явився на весіллі української пари. Про це Максим Алексєєв, який одружився з Катериною Поліщук, написав на своїй сторінці у Facebook.

Алексєєв також опублікував фото з урочистої церемонії, де був присутній Залужний. Максим хотів, щоб особливий момент створення нової сім'ї здійснила особлива людина.

"І це вийшло: Валерій Федорович погодився. Тепер на початку нашої сім'ї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене і, я впевнений, для всіх інших. А тепер і для нашої родини. Тому дуже вдячні Валерію Залужному за те, що погодилися і зробили цей момент по-справжньому неймовірним", – ділиться Максим.

Він уточнив, що весілля відбулося "не вчора", але не назвав дати, коли відбулася ця важлива у житті нової родини подія.

Нагадаємо, 11 травня Валерій Залужний в інтерв'ю Дмитру Комарову розповів, що у Збройних силах України все ще спостерігається вплив Радянського Союзу, який важко викорінити.

10 травня ЗМІ повідомляли, що Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний відмовився від участі у засіданні військового комітету НАТО через напружену оперативну ситуацію на фронті.