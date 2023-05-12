Українські сили ППО майже щоночі вступають у сутичку з російськими ракетами та БПЛА, — AP

За словами журналістів, Росія хоче виснажити ресурси протиповітряної оборони України настільки, щоб отримати перевагу в повітрі і не боятися використовувати винищувачі та бомбардувальники більш відкрито.

Українські сили ППО практично щоночі змушені збивати російські ракети та дрони-камікадзе. Однак, якщо порівнювати з першими днями повномасштабної війни, протиповітряний захист України став значно сильнішим. Про це пише видання Associated Press.

"За допомогою західної зброї та зростаючого досвіду українські засоби ППО досягли великих успіхів за останні 14 місяців, рятуючи інфраструктуру та людські життя і не дозволяючи Росії досягти переваги в повітрі, що є важливим кроком, оскільки українці готуються до контрнаступу", — йдеться у матеріалі.

Як розповів журналістам командир бригади ППО "Центр" полковник із позивним "Граніт", у перші дні війни казарми його люди зазнали великих втрат. Так, ЗС РФ обстріляли казарми та командні пункти 20 ракетами. Наразі бригаді доводиться діяти за допомогою мобільних груп. Вони використовують тактику "стріляй і тікай".

За словами Граніту, зараз українська ППО збиває приблизно 90% цілей, які випускають у бік України російські окупанти.

"Київ захищений", — сказав він.

Повідомляється, що двома ключовими озброєннями, які використовує Україна, були радянські системи великої дальності С300 та середньої дальності "Бук". Однак ЗСУ озброюються і західними системами, такими як IRIS-T та NASAMS. Крім того, союзники також поставили SAMP/T європейського виробництва та ракети HAWK американського виробництва, а минулого місяця додав дві батареї ЗРК Patriot.

Видання пише, що деякі аналітики припускають, що Росія хоче виснажити ресурси протиповітряної оборони України настільки, щоб отримати перевагу в повітрі і не боятися використовувати винищувачі та бомбардувальники більш відкрито.

Солдат із позивним "Жук", який збив російський гелікоптер над Києвом у перший день війни, сказав, що успіх надав йому впевненості, на якій він все ще тримається.

"Я зрозумів, що це ще не кінець, що ми можемо боротися", — сказав він.

За його словами, російські війська не такі страшні, як йому здавалося раніше.

Нагадаємо, що командир ЗСУ розповів, хто першим втік із поля бою в Бахмуті. За словами українського захисника, російські військові з регулярних військ хоробро билися у ближньому бою. ВСУ знадобилося понад дві години, щоб взяти їх в оточення та змусити здатися.

Також повідомлялося, що майор ЗСУ оцінив дії Сил оборони України поблизу Бахмута. Колишній командир полку АЗОВ пояснив, що у російських військ вистачає снарядів. За його словами, продовжуються динамічні події на південному та північному флангах Бахмута.