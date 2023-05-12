"Важливо фіксувати таких людей": у Зеленського розповіли, чи можливий обмін Богуслаєва (відео)

Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що Україна зможе обміняти екскерівника "Мотор Січ" на тисячу бійців. Однак він пояснив, що важливо зафіксувати злочини В’ячеслава Богуслаєва, щоб пізніше його не згадували за заслуги в економічному секторі.

Україна може погодитися на обмін колишнього голови "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва за певних умов. Про це 11 травня розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу".

"Історично важливо фіксувати таких людей, щоб до кінця існування їхнього роду всі розуміли, хто це був. Людина, яка під час повномасштабної війни, коли земляків жорстоко вбивали та ґвалтували, продовжувала підтримувати тих, хто це робив. Це має бути зафіксовано", — підкреслив він.

Радник нагадав, що Богуслаєв саботував дії "Мотор Січ", зокрема можливість надання гелікоптерів ЗСУ. На його думку, зрадник заслуговує на найжорсткіший кримінальний вирок і максимальний термін.

"Ця людина працювала на росіян і заохочувала їх завдавати ракетні атаки навіть по власному підприємству", — зазначив Подоляк.

На його думку, важливо зафіксувати це, щоб пізніше про Богуслаєва не згадували як про людину, що "підіймала" виробництво "Мотор Січ" і мала великі заслуги в економічній сфері.

Однак радник голови ОП сказав, що обмін можливий, якщо за зрадника ворог погодиться віддати українських захисників.

"Якщо ми зможемо за суб'єкта Богуслаєва забрати тисячу наших хлопців, то, безумовно, йтимемо на будь-які обмінні процеси", — проінформував він.

За словами Подоляка, цим питанням займатиметься штаб, який опікується обміном полоненими.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком (про обмін Богуслаєва — з 41:50)

Нагадаємо, 11 травня адвокат В’ячеслава Богуслаєва Руслан Волинець заявив журналістам, що його клієнт хоче потрапити до списку на обмін із РФ через поганий стан здоров’я.

Раніше, 10 травня, "Схеми" опублікували фото заяви Богуслаєва з проханням до президента про включення його в обмінний список. Нині він перебуває в СІЗО, адже його звинувачують у пособництві державі-агресору, колабораційній діяльності, сприянню діяльності терористичної організації та протидії Збройним силам.