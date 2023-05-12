"Боротьба за спадок Путіна": Шойгу та Пригожин загрожують режиму у РФ, — політолог (відео)

Експерт Микола Давидюк заявив, що президент Росії помилково вважає себе у безпеці, спостерігаючи за суперечкою між Євгеном Пригожиним та Сергієм Шойгу. За його словами, обидва посадовці готові усунути лідера.

У РФ тривають політичні війни, зокрема конфлікт між очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та міністром оборони Сергієм Шойгу. Про конфлікт 11 травня розповів журналістам "24" каналу" політолог Микола Давидюк.

"Путін думає, що поки оця суперечка Пригожина і Шойгу триває, він у безпеці. Але я вважаю, що ні. І один, і інший уже не проти ліквідувати Путіна. От якраз йде боротьба, хто швидший, хто кращий, хто яскравіший. Думаю, хто перший отримає від українців впевненість, що ми допоможемо йому зникнути на просторах Заходу чи Африки, той швидше це й організує", — заявив він.

На думку політолога, голова Міноборони РФ міг би об’єднати сили з лідером Китаю. Політолог переконаний, що Сі Цзіньпін не симпатизує Путіну. Експерт припустив, що Шойгу міг би стати наступником Путіна.

"Думаю, тут уже пішла боротьба за спадок Путіна. І Сі Цзіньпін якраз такий, як нотаріус, буде розписувати цей спадок Росії. Може навіть непогано розпорядитися, хто отримає більшу частину. Для Шойгу Китай ближче, якщо подивитись, де він народився та виріс. Його батьківщина — більше Китай, ніж Росія", — підкреслив експерт.

Давидюк розповів, що Шойгу як хитрий політик може підготувати таємні дипломатичні перемовини, вигідні для самого міністра та КНР. Вони, за словами політолога, могли б призвести до розколу країни-агресорки.

"План майбутнього без Росії може бути непублічним і написаним російськими генералами з Китаєм. Це і виклик для Заходу, аби він не був прокитайським, а західним", — зазначив він.

Експерт сказав, що Україні варто запропонувати світу власне бачення майбутнього без Росії. Обговорення цього питання, на думку Давидюка, може стати однією з тем на виборчих дебатах у США. Політолог впевнений, що найімовірніше учасниками обговорення будуть Джо Байден та Дональд Трамп.

Коментар Миколи Давидюка (про Пригожина та Шойгу — з 7:15)

Нагадаємо, 9 травня пресслужба Євгена Пригожина опублікувала його заяву про нестачу боєприпасів через "діда". За словами голови ворожої ПВК "Вагнер", Міноборони РФ накопичує снаряди замість того, щоб надавати бійцям.

Пізніше, 10 травня, представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував суперечки між Євгеном Пригожиним та Сергієм Шойгу. На його думку, російські посадовці визначають, хто з-поміж них у майбутньому виявиться винним у поразці Росії.