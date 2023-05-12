Випередили графік: танки Abrams прибули до Німеччини для навчання солдат ЗСУ, — ЗМІ

Минулими вихідними американські танки прибули до порту німецького міста Бремерхафен. А зараз техніка вирушає на військову базу Графенвер, де навчатимуть українських військових.

Танки Abrams, управлінню якими мають навчитися українські військові, прибули до Німеччини. Про це написало медіа Sky News з посиланням на свої джерела у Білому домі та Пентагоні у п'ятницю, 12 травня.

За інформацією, якою володіє ЗМІ, танки прибули до Німеччини трохи раніше, ніж це було заплановано. Наразі вони прямують на військову базу Графенвер, де за два-три тижні розпочнуться тренування українських військових.

Офіційний представник США, на слова якого посилається медіа, проінформував про те, що ще минулими вихідними, 7-8 травня, 31 танк M1A1 Abrams, необхідний для навчання, прибув до порту німецького міста Бремерхафен.

Танки Abrams для України: що говорить Пентагон

Американські танки Abrams передадуть українським військовим для використання у зоні бойових дій уже на початку осені. Про це на слуханнях у Сенаті США заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

"Ми робимо все можливе, щоб прискорити постачання цих танків, початок осені — такий прогноз", — сказав Остін.

Крім того, глава Пентагону зазначив, що США перемістили кілька танків на тренувальний полігон, щоб українські військові розпочали навчання з управління цією технікою.

Ллойд Остін особливо наголосив, що затримка з постачанням американських танків в Україну пов'язана з об'єктивними причинами. За його словами, американські військові не лише займаються перекиданням танків до Європи та навчанням бійців ЗСУ. Вони також створюють інфраструктуру, яка підтримуватиме роботу цих танків. І на це потрібно трохи більше часу.

"На той час, коли навчання завершиться, танки будуть доступні для використання", — резюмував міністр оборони США.

Військова база Графенвер: що відомо про місце, де навчатимуть бійців ЗСУ

Графенвер — це військовий навчальний центр і військовий полігон на території німецької Баварії, призначений для всебічної індивідуальної підготовки фахівців, а також окремих підрозділів та частин армії США, забезпечення ефективного процесу їх тренування та навчання, а також для випробування нових зразків озброєння та військової техніки. зокрема танків, що перебувають на озброєнні сухопутних військ Сполучених Штатів.

Загальна чисельність особового складу та жителів центру, який є одним із найбільших військових полігонів та найбільшим тренувальним центром НАТО у Західній Європі, становить близько 6 тисяч осіб.

Нагадаємо, 8 травня ЗМІ повідомили про те, що США знімають із танків Abrams "чутливі" технології напередодні відправки в Україну. Уряд США нібито надсилає "урізані версії" своїх танків іноземним державам. У Пентагоні вважають, що танки Abrams в Україні можуть потрапити до росіян на полі бою.

Крім того, іноземні медіа 27 квітня писали про те, що в Сенаті США обурилися темпами поставок Abrams в Україну. Сенатор-республіканець Том Коттон вважає, що американські танки могли б вирушити на фронт швидше, якби президент Байден захотів, і для цього була політична воля.