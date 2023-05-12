Є альтернатива: яку систему ППО Туречинна могла б передати Україні замість С-400, – Forbes

Турецька компанія Aselsan розробила комплекс Siper, який за своїми характеристиками буде кращим за радянські ППО, які є в ЗСУ.

Туреччина офіційно відмовила Україні в постачанні зенітно-ракетної системи С-400. Однак вони можуть запропонувати власну розробку Siper. Про це повідомляє Forbes.

Попри тиск з боку США Анкара відмовилась постачати Україні ЗРС С-400, ймовірно, бо не хоче ризикувати отримати негативну реакцію з боку РФ. На озброєнні турецької армії є два дивізіони С-400 та близько 120 ракет.

Нині українська армія складається з різноманітних радянських систем по типу С-300 та "Бук". Також є західні зразки: NASAMS, Iris-T, MIM-104 Patriot та інші. Новітні західні зразки лише частково заміняють радянські системи, які вистояли вже майже 15 місяців великої війни.

Попри відмову Анкари у постачанні С-400, Туреччині є що запропонувати Україні, пишуть у виданні. Компанія Aselsan розробила власну систему ППО Siper, яка може перехоплювати цілі на відстані понад 100 км, що перевищує показники С-300. Турецькі систему ЗСУ могли б розгорнути на передовій, щоб російські літаки не обстрілювали позиції крилатими авіабомбами.

У виданні зазначають, що питання погіршення стосунків з Москвою Анкара вже обходила під час постачання ударних БПЛА Bayraktar TB2. Коли у Кремлі почали протестувати, то офіційна влада Туреччини заявила, що технічно це не продаж зброї держави, бо їх продала приватна компанія.

Плюсом для Туреччини постачання Siper було б реальне випробування ЗРК на війні.

Нагадаємо, 8 листопада 2021 року в Туреччині провели успішне випробування ЗРК Siper. Тоді озвучувались плани прийняти на озброєння систему до 2023 року.