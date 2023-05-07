Туреччина відмовилася відправити в Україну зенітні комплекси С-400, – голова МЗС

За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, США також просили Анкару надати доступ до ЗРК російського виробництва для українських фахівців.

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Сполучені Штати пропонували Туреччині відправити в Україну зенітні комплекси С-400. Про це розповів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю телеканалу Haberturk, опублікованому 7 травня.

За словами міністра, Вашингтон просив Анкару надати доступ до зенітно-ракетних комплексів, щоб українські фахівці могли їх вивчити.

"Вони зробили пропозиції, які безпосередньо стосуються нашого суверенітету, наприклад, дати нам контроль над цим, дати його в іншому місці. Де наша незалежність та суверенітет?" — заявив Чавушоглу.

Також голова МЗС заявив, що відмовив у проханні США відправити комплекси С-400 до України.

"США запитали, чи Туреччина відправить С-400 в Україну, і ми відповіли "ні", — резюмував Чавушоглу.

Нагадаємо, 26 квітня президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав Україну і РФ якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб уникнути ще тисячі жертв серед мирного населення під час бойових дій. При цьому, головний конкурент турецького лідера на майбутніх президентських виборах Кемаль Киличдароглу пообіцяв завершити війну в Україні, якщо стане лідером держави.

Раніше, 25 березня, представник президента Туреччини Ібрагім Калин 25 березня заявив, що Анкара може підтримати план Китаю щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, якщо Пекін для цього створить "фундамент для переговорів".