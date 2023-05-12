Двома пострілами: у ЗСУ показали, як знищили штурмовиків ЗС РФ у Бахмуті (відео)

Успішну операцію проводили бійці аеророзвідки однієї з бригад ТрО при взаємодії з артилеристами, яким оперативно передали координати супротивника.

Сили оборони України провели успішну операцію у Бахмуті Донецької області, під час якої знищили штурмову групу Збройних сил Росії. Відповідне відео у п'ятницю, 12 травня, опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами командувача, на кадрах продемонстровано ефективну роботу аеророзвідників у взаємодії з артилерією ЗСУ, яка двома точними ударами ліквідувала окупантів.

"Аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ працює в Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії", — розповів Сирський.

Ситуація в Бахмуті — останні новини

За даними, що відображаються в інтерактивній карті Deep State станом на 12 травня, українські військові зуміли провести серію успішних контратак у районі Бахмута та Соледара Донецької області. В результаті Сили оборони України зайняли три позиції окупантів.

Того ж дня, 12 травня, у Міноборони України підтвердили, що Сили оборони на Бахмутському напрямку просунулися вглиб на 2 кілометри. У ході боїв ворог втратив велику кількість особового складу.

Також 12 травня в американському Інституті вивчення війни (ISW) припустили, що в Міноборони РФ відмовилися від ідеї досягти повного оточення ЗСУ в Бахмуті. Аналітики дійшли висновку, що через зміну геометрії бойового простору російські фланги в Бахмуті та інших ділянках фронту стали вразливими для контратак Сил оборони.

Нагадаємо, 11 травня українські військовослужбовці показали покинуті позиції російських військ під Бахмутом. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" здобули трофейні боєприпаси внаслідок вдалого штурму ворожих флангів.