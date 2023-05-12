Чорноморський флот РФ посилять катерами "Каракурт": кожен несе 8 ракет "Калібр" (фото)

Малі ракетні катери вперше спустили на воду на суднобудівному заводі "Затока" у Керчі влітку 2021 року. Судна можуть також оснащуватися протикорабельними ракетами "Онікс".

Російські окупанти збираються поповнити Чорноморський флот цього року трьома малими ракетними катерами (МРК) серії "Каракурт". Про це сказав в інтерв'ю газеті Міноборони Росії "Червона зірка" командувач флоту, віцеадмірал Віктор Соколов. Цитати його висловлювань опублікувало видання "Кримінформ".

Один такий катер несе 8 крилатих ракет "Калібр", додав військовий.

"У 2023 році планується прийняти до складу флоту три новітні МРК серії "Каракурт", озброєні високоточною ракетною зброєю, а також новий патрульний корабель", — сказав Соколов.

До складу Чорноморського флоту увійдуть три новітні МРК "Каракурт"

МРК серії "Каракурт" для Чорноморського флоту вперше спустили на воду в Криму на суднобудівному заводі імені Бутоми ("Затока") у Керчі у липні 2021 року.

Віцеадмірал розповів про високу ефективність винищувачів Су-30СМ морської авіації Чорноморського флоту. Такі літаки, за його оцінками, входять у покоління 4+ та вражають повітряні, надводні та наземні цілі, включаючи прикриті засобами ППО інфраструктурні об'єкти.

За словами Соколова, Су-30СМ показали максимальну ефективність із застосуванням протикорабельних ракет Х-31.

"Через високу швидкість польоту та маневреності снаряд долає ППО і вражає надводні цілі на етапі розгортання з пунктів базування", – зазначив командувач флоту.

"Каракурти" на службі Балтійського флоту Росії

Балтійський флот армії РФ у червні 2021 року поповнили трьома МРК проєкту 22800 "Каракурт". Кораблі назвали "Одінцово", "Митищі" та "Совєтськ" і віддали першому гвардійському дивізіону 36-ї бригади.

"Каракурт" має водотоннажність 800 тонн, в їхньому арсеналі — крилаті ракети "Калібр" та установка АК-176МА калібру 76,2 мм. Катери можуть оснащуватися протикорабельними ракетами "Онікс".

"Каракурт" має на озброєнні зенітно-ракетний комплекс "Панцир-М"

Дальність плавання катера — до 2500 миль, автономність — 15 діб. Основне озброєння – одна пускова установка універсального корабельного комплексу 3С14 РК для "Калібрів", а для захисту повітря — ЗРК "Панцир-М".

Також на катерах є безпілотники "Орлан-10" із радіусом дії до 120 км. Завдяки розвіддронам не включаються станції радіолокації корабля і таким чином він стає менш помітним.

"Каракурти" — це судна класу "річка-море", вони здатні виконувати бойові завдання у відкритому морі та у внутрішніх водних артеріях. 2015 року з цих катерів запускали "Калібри" з моря по об'єктах у Сирії, зазначають російські пропагандисти.

Головнокомандувач ВМФ Росії, адмірал Микола Євменов говорив, що Балтійський флот мав отримати шість "Каракуртів", чотири — із ЗРК "Панцир". Російські підприємства ВПК обіцяли побудувати 18 МРК "Каракурт" та порівну розділити їх між Балтійським, Чорноморським та Тихоокеанським флотами.

Нагадаємо, що 24 квітня Міноборони РФ звинувачувало Україну в атаці Чорноморського флоту в Севастополі та погрожувала закрити "зернову угоду".

Завкафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким'як 16 квітня попередив, що головним завданням Чорноморського флоту РФ під час контрнаступу ЗСУ буде його евакуація до Новоросійська та інших портів у Чорному морі.