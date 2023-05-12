Надто сильний тиск Захода може "зіпсувати" наступ ЗСУ, – Ходжес

За словами ексгенерала, ті хто каже про вирішальну битву для України насправді взагалі не хоче бачити українську перемогу.

Наразі весь світ очікує початок українського наступу. Однак занадто сильний тиск з боку Заходу може зашкодити операції. Про це заявив колишній генерал армії США Бен Ходжес в коментарі для Business Insider.

Ніхто не знає, коли почнеться українська наступальна операція після місяців жорстоких боїв на сході України. Однак у світі наростають очікування щодо того, чого Україна може досягнути. Деякі політики в США почали казати, що битва буде вирішальною для ЗСУ.

Через такі заяви українські офіційні особи, а також сам президент Володимир Зеленський висловили побоювання, що контрнаступ може не виправдати глобальних очікувань. Тому колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес каже, що тиск може нашкодити Україні.

"Я б відкинув розмови про те, що в України є лише один шанс, що якщо вона не нокаутує, то це все, і всі скажуть "дуже погано" і перестануть їх підтримувати", — сказав Ходжес.

Ба більше, на думку ексофіцера політики, які кажуть, що допомога Україні зникне у випадку невдалого наступу на полі бою, насправді "не хочуть бачити перемоги України". Війна в Україні стосується не тільки Києва та Москви, але і Європи. Тому Захід повинен допомагати Україні задля збереження міжнародних правил на глобальному рівні.

"Якщо ми не хочемо триматися разом і допомогти Україні перемогти Росію, тоді ми справді не цінуємо ці речі", — заявив генерал.

Але загалом Бен Ходжес виражає стриманий оптимізм, бо попри тиск Україна наближається до свого наступу.

Нагадаємо, 12 травня в Міноборони України підтвердили просування ЗСУ під Бахмутом на 2 кілометри.

Також 12 травня в батальйоні "Айдар" заявили, що сили оборони "насипали" російським окупантам під Іванівським, тому окупанти панічно покинули позиції.