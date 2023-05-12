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Надто сильний тиск Захода може "зіпсувати" наступ ЗСУ, – Ходжес

Фото: Генштаб ЗСУ

За словами ексгенерала, ті хто каже про вирішальну битву для України насправді взагалі не хоче бачити українську перемогу.

Наразі весь світ очікує початок українського наступу. Однак занадто сильний тиск з боку Заходу може зашкодити операції. Про це заявив колишній генерал армії США Бен Ходжес в коментарі для Business Insider.

Ніхто не знає, коли почнеться українська наступальна операція після місяців жорстоких боїв на сході України. Однак у світі наростають очікування щодо того, чого Україна може досягнути. Деякі політики в США почали казати, що битва буде вирішальною для ЗСУ.

Через такі заяви українські офіційні особи, а також сам президент Володимир Зеленський висловили побоювання, що контрнаступ може не виправдати глобальних очікувань. Тому колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес каже, що тиск може нашкодити Україні.

"Я б відкинув розмови про те, що в України є лише один шанс, що якщо вона не нокаутує, то це все, і всі скажуть "дуже погано" і перестануть їх підтримувати", — сказав Ходжес.

Ба більше, на думку ексофіцера політики, які кажуть, що допомога Україні зникне у випадку невдалого наступу на полі бою, насправді "не хочуть бачити перемоги України". Війна в Україні стосується не тільки Києва та Москви, але і Європи. Тому Захід повинен допомагати Україні задля збереження міжнародних правил на глобальному рівні.

"Якщо ми не хочемо триматися разом і допомогти Україні перемогти Росію, тоді ми справді не цінуємо ці речі", — заявив генерал.

Але загалом Бен Ходжес виражає стриманий оптимізм, бо попри тиск Україна наближається до свого наступу.

Нагадаємо, 12 травня в Міноборони України підтвердили просування ЗСУ під Бахмутом на 2 кілометри.

Також 12 травня в батальйоні "Айдар" заявили, що сили оборони "насипали" російським окупантам під Іванівським, тому окупанти панічно покинули позиції.