"Впораємося до зими": Данілов назвав новий термін кінця війни з Росією

Секретар РНБО впевнений, що треба набратися терпіння та чекати на звільнення всіх територій України. Володимир Зеленський уже говорив про бажання завершити бойові дії до зими 2022 року перед самітом G7, писали західні ЗМІ.

Україна хоче завершити повномасштабну війну з Росією до зими 2023 року. Про це 12 травня сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю азербайджанському виданню Report.

"Ми повинні звільнити наші території. Дії розпочнуться в потрібний термін з урахуванням усіх факторів. Не раніше й не пізніше, а точно вчасно. До зими ми хочемо повністю завершити війну", — заявив він.

Данілов не уточнив, чому саме до зими планується завершення великої війни. Треба набратися терпіння та чекати на перемогу української армії, додав він.

За словами Данілова, ЗСУ звільнять усі окуповані території, включаючи Крим

"Війна — складна справа. У військових є доручення від президента, які досить прості та зрозумілі — звільнити всі наші території, включаючи Крим, від терористів-агресорів. Вони зроблять це разом із нашим народом", — сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, ЗСУ достеменно знають, що треба робити — це професіонали, які довели світові свою боєздатність.

"Понад те, ми завдаємо противнику ударів там, де він найменше цього очікує. Думаю, цього разу (мається на увазі очікуваний контрнаступ ЗСУ, — ред.) буде так само", — підсумував він.

У Києві влітку минулого року також хотіли завершити війну з РФ до зими, до кінця 2022 року. Президент України Володимир Зеленський під час промови перед самітом G7 сказав, що хоче завершити війну в Україні до зими, зазначало Reuters.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков був упевнений у здатності ЗСУ перемогти росіян у 2023 році. Чиновник впевнений у відсутності погроз застосування РФ тактичної ядерної зброї.

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