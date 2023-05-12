"Питання національної безпеки": створено реєстр олігархів РФ з активами в Україні

У реєстрі зібрані відомості про 53 російських олігархів зі списку Forbes 2021 року, які володіють 112 компаніями в Україні.

Експертна організація StateWatch та аналітична система YouControl представили реєстр російських олігархів, які мають власність в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

За даними реєстру, власниками 112 компаній виступають 53 російські олігархи зі списку Forbes на 2021 рік.

"Між таких фігурантів, як Фрідман та Дерипаска, є кілька десятків маловідомих українцям осіб, які мають широкі мережі бізнесу на нашій території. У їхній власності є і готелі, і торговельні мережі, і ТРЦ, і компанії, які можуть роздратувати політику цілих регіонів та окремих галузей енергетики", — каже глава StateWatch Гліб Канєвський.

Відповідно до його слів, номінальна вартість корпоративних прав на ці компанії становить 6 мільярдів гривень. Точної оцінки реальної вартості цього бізнесу немає.

"Але тут питання більше не в економіці, а в національній безпеці. Завдання — викорінити російський бізнес з України в принципі, щоб він надалі не мав жодного впливу ні на політичні процеси, ні на інформаційну, ні на культурну політику держави, ні на інші сфери життя, які, на нашу думку, були просто перейняті впливом кремля через російських олігархів та бізнесменів в Україні", — наголосив голова StateWatch.

Нагадаємо, як повідомляв Bloomberg 1 червня, із початком повномасштабної війни в Україні загальний стан російських мільярдерів стрімко скоротився.

Також 15 грудня стало відомо про те, що США запровадили санкції проти російського підприємця Володимира Потаніна.

9 вересня ЗМІ написали, що Фрідман пропонував перевести мільярд доларів свого особистого статку в українську філію "Альфа-банку", співзасновником якої він є. За словами людей, знайомих із цим питанням, ця пропозиція була спрямована на те, щоб переконати Велику Британію зняти з неї санкції.