Мінус 190 окупантів: противник на Бахмутському напрямі знекровлений, — Череватий

За словами речника Сухопутних військ ЗСУ, українським захисникам на різних ділянках фронту на Бахмутському напрямку вдалося відкинути ворога від 250 метрів до 1,5 кілометра.

Минулої доби на Бахмутському напрямку сталося 40 зіткнень — ворог втратив 190 солдатів убитими, 244 окупанти отримали поранення, а 15 потрапили в полон. Таким чином противник виснажений, а його підрозділи знекровлені, заявив 12 травня речник Сухопутних військ ЗСУ полковник Сергій Черевий в ефірі телемарафону.

"Також знищено три танки, бойову машину піхоти, три гаубиці "Мста-Б" та 5 складів з боєприпасами. Це свідчить про те, що наша оборонна операція триває успішно, ворог виснажується та знекровлюється. Жоден дедлайн "вагнер" не виконав, Бахмут не захоплений", — розповів полковник.

За його словами, найманцям з ПВК "Вагнер" не допомагає і те, що виснажені у тривалих боях підрозділи підміняють частинами регулярних військ ЗС РФ, десантними та мотострілецькими. Оскільки найчастіше особовий склад таких підрозділів був набраний з-поміж мобілізованих, тому має низьку мотивацію. Крім того, успіхи ЗСУ не додають впевненості окупантам, зазначив Череватий.

"У результаті успішних бойових дій на різних напрямках ворога розбито й відкинуто на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра — Бахмут тримається, і наші оборонці знищують ворога й місцями женуть його", — підсумував речник ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України 12 травня вперше підтвердило просування уперед підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку. За словами заступника міністра голови відомства Ганни Маляр, за минулий тиждень українські захисники не поступилися ворогові жодної позиції у Бахмуті.

Пресслужба 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" повідомила, що 11 травня українські бійці підрозділу відбили у ворога території на південь від села Іванівське (Червоне). Під час бою ворог зазнав відчутних втрат — було розбито 4 ОМСБр і 374 ОСБ Збройних сил РФ.