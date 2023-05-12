Сили оборони України отримали на озброєння американський ЗРК Avenger, – соцмережі (відео)

Комплекс має на озброєнні ракети 4/8 FIM-92 Stinger, а також встановлений 12,7 мм кулемет Browning M2.

Для боротьби з українськими загарбниками українські захисники отримали американський ЗРК Avenger. Відео з відповідною технікою опублікував Telegram-канал Karymat.

У кадрі можна побачити, що бійці вже опановують сучасну техніку. У повідомленні не вказано, який саме підрозділ використовує бойову машину.

Характеристики ЗРК Avenger

Самохідний зенітно-ракетний комплекс з кулеметом Avenger виготовлений у США. Йог завдання – забезпечувати мобільну протиповітряну оборону малої дальності для наземних підрозділів від крилатих ракет, літаків та гелікоптерів на малих висотах, а також безпілотних літальних апаратів різних типів. Система Avenger також використовувалася Корпусом морської піхоти США. Озброєння встановлено на модифікованому важкому Humvee. Башта має дві пускові установки Stinger, кожна з яких здатна запускати до 4-х інфрачервоних/ультрафіолетових керованих ракет у швидкій послідовності. Особливість техніки полягає у тому, що її можна підключити до системи командування, управління, зв'язку та розвідки передової зони протиповітряної оборони (FAAD C3I), яка дозволяє передавати зовнішні радіолокаційні треки та повідомлення до вогневої частини, щоб сповістити навідника.

Головне озброєння – 4/8 FIM-92 ракети Stinger. Також встановлений 12,7 мм кулемет Browning M2. Двигун Detroit Diesel cooled V-8 має потужність у 135 к.с. Розвиває швидкість транспортний засіб у 89 км/год.

Нагадаємо, 8 травня у соцмережі показали наслідки влучання ракетою AGM-88 HARM у російський ЗРК ТОР на фото. Ракета була запущена з адаптованого українського винищувача Су-27. Початок старту процесу оснащення вітчизняних літаків Повітряних сил ЗСУ цим видом озброєння невідомий.

Також 27 квітня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що другий дивізіон ЗРК Patriot вже працює в Україні. Система здатна збивати балістичні ракети РФ, а його завдання в Україні — прикриття стратегічних об'єктів і критичної інфраструктури, а особливо атомних електростанцій.