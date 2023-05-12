Поїхали на фронт: новий австралійський Bushmaster в експлуатації бійців ЗСУ (відео)

Бронеавтомобіль Bushmaster використовується українськими бійцями для захисту особового складу від обстрілів російських загарбників.

Бійці Збройних сил України показали в експлуатації новий австралійський бронеавтомобіль Bushmaster. Відповідне відео 12 травня опублікував Telegram-канал Karymat.

На відео видно, що техніка нова та немає пошкоджень. У соцмережі припустили, що бронемашина американського виробництва відправиться у зону бойових дій.

Характеристики бронеавтомобіля Bushmaster

Колісний повнопривідний бронеавтомобіль виготовлений в Австралії компанією Thales Australia. Його презентували в 1998 році для Австралійських Сил Оборони. Техніка здатна транспортувати 9 солдатів із запасами їжі (270 л води) та набоїв на 3 дні автономного спротиву.

Броня може протистояти 5,56-мм і 7,62-мм кулям стрілецької зброї, уламкам гранат, набоїв, вибуху міни із 6 кг вибухової речовини. Захист може бути підсилений встановленням навісної броні, яка забезпечує захист від бронебійних куль калібру 7,62 мм.

На озброєнні у техніки 12,7-мм кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет. Транспортний засіб отримав двигун Caterpillar 3126E. Розвиває швидкість по шосе у 100 км/г.

Нагадаємо, 4 мая у соцмережі показали дорогу на Бахмут. На відео можна побачити перевернутий Bushmaster і підбитий БТР M113. Також було зафіксовано нібито знищений бронеавтомобіль Dingo ATF, який використовується підрозділами Бундесверу, але також є на озброєнні й інших армій світу, зокрема й Збройних сил України.

Також 21 квітня нардеп Юрій Мисягін показав бронеавтомобілі Bushmaster на службі в Збройних силах України. Австралія, за словами народного депутата від "Слуги народу", вже передала приблизно 90 таких транспортних засобів. Він не зазначив, у якій локації українські захисники застосовують відповідну техніку. Також невідомо, які саме підрозділи її експлуатують.