Надихнули весь світ: американські військові розповіли про головну зброю українців

За словами полковників армії США Україна отримала близько 600 видів озброєнь від Заходу. Головне те, що ЗСУ готові їх використати, щоб перемогти ворога.

Полковник армії США Дейв Батлер і полковник Мартін О'Доннелл заявили, що Україна отримала велику кількість сучасних озброєнь від Заходу. Росіяни "будуть здивовані", коли ЗСУ пустять усе це у справу. Про це пише "РБК-Україна".

За словами Батлера, Сили оборони України показали себе дуже добре, чинячи опір російському вторгненню.

"Тож я думаю, що техніки та боєприпасів, а насправді – рішучості, в українців буде достатньо, щоб продовжувати захищати свою країну від російської агресії", — сказав він.

За словами О'Доннелла, Україна одержала близько 600 видів озброєнь від Заходу. Українські військові чудово справляються для того, щоб усе це освоїти. Він зазначив, що серед них немає зброї, яка може повністю змінити ситуацію на полі бою. Однак найголовніше те, що українці мають рішучість використовувати всі 600 видів озброєння, щоб перемогти ворога.

"Найближчими тижнями та місяцями, коли все почнеться, буде показово, як українці використовують ті системи, які їм надали", — сказав він.

Батлер також розповів про літаки F-16 для України. За його словами, вони дуже дорогі, а грошей, які уряд США виділяє для України, недостатньо. Якби Вашингтон зосередився на передачі винищувачів, то ЗСУ не змогли б отримати необхідні системи ППО.

Раніше журналісти CNN повідомляли, що Росія намагалася за допомогою "Кинджала" знищити систему Patriot біля Києва. Сигнали радарів Patriot, з допомогою яких виявляються повітряні небезпеки, дозволяють противнику визначати координати ЗРК. За даними США, російські сили змогли встановити місцеперебування ЗРК Patriot у районі Києва.

Крім того, нагадаємо, що Залужний розкрив подробиці підготовки до великої війни з РФ. За словами головнокомандувача ЗСУ, станом на кінець лютого було зроблено все для того, щоб мінімізувати втрати у разі російської агресії. Це був величезний комплекс заходів із залученням багатьох людей.