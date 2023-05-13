ЗСУ завдали удару по академії МВС в окупованому Луганську, — росЗМІ (відео)

У будівлі з 2015 року базувалися російські військові. Пропагандисти запевняють, що для атаки застосовувалися крилаті ракети Storm Shadow.

13 травня стався вибух у колишній академії МВС у селищі Ювілейне Артемівського району Луганська. Про це повідомляють російські засоби масової інформації.

Як запевняє пропагандистський телеканал Russia Today, посилаючись на власного кореспондента, Збройні сили України за допомогою ракети або безпілотника завдали удару по старій академії МВС, де з 2015 року "розташовувалися військові". Сам навчальний заклад зараз працює у центрі Луганська.

Після вибуху у місті спрацювала система ППО та зник Інтернет. Повідомляється також, що у будинках вибило шибки, а автомобілі пошкоджені уламками.

Вибух у Ювілейному підтвердив так званий "голова ЛНР" Леонід Пасічник. Російський сенатор від "ЛНР" Дар'я Лантратова заявила, що в результаті вибуху госпіталізовано двох людей. Генштаб ЗСУ поки не прокоментував пригоду.

Військовий експерт та відставний "підполковник ЛНР" Андрій Марочко заявив агентству "РИА Новости", що при обстрілі Луганська ЗСУ могли використовувати крилаті ракети Storm Shadow. Він звернув увагу, що Луганськ знаходиться більш ніж за 135 км від лінії фронту, тому боєприпас має бути досить далекобійним. "Известия", своєю чергою, опублікували знімки "уламків ракети" з написом Storm Shadow, нібито знайдені на місці вибуху.

"Уламок" ракети Storm Shadow, показаний пропагандистами Фото: "Известия"

12 травня у Луганську пролунали два вибухи, причина яких залишається загадкою. Жителі міста заявили, ніби бачили ракету, що летить, і чули характерний звук. За інформацією ЗМІ, ударів було завдано по нафтобазі та заводу "Поліпак", де окупанти обладнали пункт постачання для ЗС РФ. Росіяни запевняють, що тоді українці запустили ракети Storm Shadow.

У той же день з'явилася інформація, що під час обстрілу в Луганську було поранено депутата Державної думи РФ Віктора Водолацького. За словами самого політика, він отримав легке поранення. Влада "ЛНР" запевняє, нібито разом із Водолацьким постраждали шестеро дітей.

11 травня міністр оборони Великобританії Бен Уоллес офіційно підтвердив передачу Україні Storm Shadow. Ракети великої дальності допоможуть українським військовим завдавати ударів на відстані понад 250 км.