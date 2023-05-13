Під Брянськом упав вертоліт: уламки машини знайшли поблизу житлових будинків у Клинцях (відео)

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби повідомляють, що у вертольота спалахнув двигун, проте місцеві жителі кажуть, що бачили в небі ракети.

Над російським містом Клинці Брянської області, за 45 км від кордону з Україною, 13 травня зазнав аварії військовий вертоліт. Місцеві жителі публікують відео, на яких видно, як машина, що летить, вибухає в повітрі і падає в районі житлового сектора. Зокрема про це повідомляє Telegram-канал Baza.

На одному з відео, яке знімала дитина, вертоліт пролітає над житловими будинками, потім чується сильний вибух. На кадрах, знятих з іншого ракурсу, видно, як уламки вертольота, що горить, стрімко падають у районі приватного сектору.

Через деякий час з'явилося ще одне відео, яке зняли пасажири автомобіля, що проїжджав повз місце падіння. Один із чоловіків упритул підійшов до місця аварії, яке виявилося зовсім близько від житлових будинків. Чоловічий голос за кадром каже, що бачили, як у бік вертольота летіли ракети.

Можливо, йдеться про роботу ППО, однак у повідомленні екстрених служб йдеться про те, що вертоліт впав через пожежу двигуна.

"Приналежність вертольота встановлюється. З'ясовується інформація про постраждалих. На місце зараз йдуть оперативні служби. Обставини падіння встановлюються", — повідомляє агентство ТАСС.

Пізніше канал "Военный осведомитель" опублікував фото фрагментів лопатей вертольота, що впав. Було відзначено, що на уламки зрешечені однотипними елементами ураження, характерними для бойової частини зенітних ракет.

Канал "Военный осведомитель" пише, що були знайдені лопаті вертольота Мі-8, що впав.

На уламках видно сліди елементів ураження зенітної ракети

Нагадаємо, 11 травня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що по нафтобазі АТ "Брянськнафтопродукт", яка розташована в Клинцях, було завдано удару за допомогою безпілотника. За його словами, український дрон скинув бомби на одну із цистерн нафтосховища.

У вівторок, 2 травня, в Брянській області РФ було підірвано залізничну колію, внаслідок чого перекинулося близько 20 вагонів вантажного поїзда, який прямував з Брянська до Карачева. Згодом на місці події було виявлено наклейку з логотипом "Російського добровольчого корпусу".