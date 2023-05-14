Точне влучання: українські військові знищили FPV-дроном склад боєприпасів ЗС РФ (відео)

Безпілотник вартістю близько 200 доларів зміг виявити ворожий склад. Судячи з диму після вибуху, приміщення зазнало серйозних пошкоджень.

Українські військові знищили склад боєприпасів російської армії влучним ударом безпілотника. Відео показав у Telegram 14 травня нардеп, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Юрій Мисягін.

"Оператори українського FPV дрону — камікадзе виявили та знищили невеликий російський склад боєприпасів", — підписав він ролик.

На кадрах видно, як безпілотник планує до приміщення складу та вибухає.

Запис кадрового зроблено на камеру БПЛА та обривається в момент влучення. Судячи з диму після вибуху, склад отримав досить сильні ушкодження.

Мисягін не уточнив, який підрозділ ЗСУ провів успішну атаку та рівень втрат ЗС РФ у живій силі та засобах.

Вартість FPV дрону складає від 200 до 1000 доларів в залежності від комплектації та характеристик. БПЛА є стійкими до коштів російських РЕБ і знищують техніку росіян під час її пересування.

Нагадаємо, що у квітні артилеристи ЗСУ на Бахмутському напрямку знищили склад ЗС РФ з боєприпасами завдяки точним даним аеророзвідки.

Український дрон у травні врятував життя російського окупанта Руслана Анютіна. Солдат служив у регулярних військах зв'язку, а керували ними на місцях представники ПВК "Вагнер".

Компанія Airlogix розробила розвіддрон "Гор", здатний подолати відстань у 40 км та визначити місця дислокації ворожої артилерії.