Шлях до яких ракет відкрили британці, коли передали Україні Storm Shadow (відео)

На Заході є ще щонайменше 4 далекобійні крилаті ракети з такими ж потужними системами наведення на ціль, як і у Storm Shadow. Всі вони мають дальність понад 250 км.

Велика Британія першою передала Україні далекобійне озброєння у вигляді крилатих ракет Storm Shadow. Відтак ЗСУ можуть передати інші боєприпаси замість ATACMS. Про це повідомляє Defense Express.

Британці стали першими у розширенні можливостей "довгої руки" для української армії. У виданні варіант з Storm Shadow називають одним з найкращих, а її дальність в експортній версії може досягати понад 250 км. Однак окрім неї є і інші варіанти ракет:

AGM-158 JASSM;

SLAM-ER;

Taurus KEPD 350;

Joint Strike Missile.

Перший варіант AGM-158 JASSM є схожим зі Storm Shadow. Ракета побудована по стелс-технологіях та теж летить на низьких висотах, щоб її було важче виявити засобами ППО. Вага бойової частини в AGM-158 JASSM 450 кг для ураження захищених обʼєктів. Також у виданні зазначають, що саме ці боєприпаси можна запускати з транспортних літаків за допомогою спеціальних піддонів Rapid Dragon.

JASSM-ER під крилом F-16 Фото: MBDA

SLAM-ER є глибоко модернізованою ракетою AGM-84 Harpoon. Носіями ракет виступають винищувачі F-15, F-16 та F/A-18. Однак її бойова частина дещо менша — 360 кг, а максимальна дальність 270 км. Вона має схожу з Storm SHadow систему наведення: інерціальна система, GPS, DSMAC та тепловізійна головка самонаведення.

SLAM-ER маэ бойову частину 360 кг Фото: Boeing

Німецько-шведський боєприпас Taurus KEPD 350 є фактичним аналогом Storm Shadow. Боєприпас має аналогічну масу бойової частини у 481 кг, а її дальність польоту може сягати понад 500 км. Носієм боєприпасу виступають винищувачі Tornado та Eurofighter, а також Gripen.

KEPD 350 на винищувачі Tornado

І останній варіант — Joint Strike Missile. Ракета повітряного базування побудована на базі протикорабельної Naval Strike Missile. Її можна запускати з американських винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-35. Однак на відміну від інших ракет вона має боєголовку у 120 кг. Однак система наведення така ж як у SLAM-ER. Єдиним нюансом є те, що NSM зараз виготовляють для низки країн, запасів на складах фактично немає.

Нагадаємо, 15 травня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що перехопити ракету Storm Shadow надважко.

12 травня ЗМІ називали, на який літак можна пристосувати ракету Storm Shadow.