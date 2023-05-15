Чеські волонтери зібрали на РСЗВ Vampire 365 реактивних снарядів для ЗСУ (фото)

RM-70 пройшла капітальний ремонт та готова до використання. Волонтери збирали кошти в межах ініціативи "Подарунок для Путіна".

В межах волонтерської ініціативи "Подарунок для Путіна" чеські волонтери зібрали 2,3 млн доларів, щоб придбати РСЗВ RM-70 Vampire та боєприпаси для них. Про це повідомляється на сторінці збору у твіттері.

За два з половиною місяці волонтери акумулювали 2,3 млн доларів. Всього 19 165 людей та компаній взяли участь у зборі. Таким чином для української армії закуплять одну реактивну систему залпового вогню RM-70 Vampire з 365 ракетами для неї. Заявляється, що установку відправлять в Україну протягом найближчих тижнів.

Збір було ініційовано до річниці повномасштабної війни РФ проти України. Установка пройшла капітальний ремонт на заводі STV Group. За словами співавтора проєкту Мартіна Ондрачека, Vampire обрали через простоту освоєння та доступність машини.

Пускова установка пройшла капітальний ремонт

RM-70 Vampire — це розробка часів Чехословаччини, яку потім почали виробляти в Чехії. Вона є аналогом радянського БМ-21 "Град", однак має іншу шасі та гідравлічний пристрій для швидшого перезаряджання пускової установки. Для RM-70 підходить вся номенклатура радянських реактивних снарядів. Раніше їх вже передавали в ЗСУ.

Нагадаємо, 7 квітня в ЗСУ показали роботу на фронті РСЗВ Vampire, який прозвали "Кровосісь".

23 березня чеські волонтери зібрали на пускову РСЗВ Vampire. Та продовжили збір для закупівлі боєприпасів.