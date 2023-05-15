Україна отримає сотні нових британських БПЛА з дальністю польоту понад 200 км

Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак заявив, що українські захисники потребують постійної підтримки західних союзників, щоб захиститись від шквалу російських атак.

В Офісі прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака заявили, що Лондон передасть Києву сотні нових ударних безпілотників, які мають радіус дії понад 200 км. Про це 15 травня повідомили журналісти агенції Reuters.

У публікації наголошується, що британський лідер сьогодні у понеділок підтвердив постачання в Україну сотень ракет для ППО та безпілотних авіаційних систем.

"Це вирішальний момент в опорі України жахливій війні. Їм потрібна постійна підтримка міжнародної спільноти, щоб захиститися від шквалу неослабних і невиборчих атак, які вже понад рік є їхньою повсякденною реальністю", — заявив перед зустріччю Сунак.

Про це стало відомо перед візитом президента України Володимира Зеленського до Великобританії, який має відбутися 15 травня. У рамках поїздки український лідер уже зустрівся з ключовими європейськими союзниками напередодні очікуваного контрнаступу України проти російських військ.

У соцмережах Зеленський написав, що Велика Британія є лідером у розширенні можливостей українських збройних сил, а співпраця двох країн продовжується.

"Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, голова Комісії із закордонних справ Великобританії Алісія Кернс 11 травня прокоментувала постачання далекобійних ракет Storm Shadow. За її словами, союзники України мають зробити все, щоб зрівняти можливості українських захисників, які протистоять добре озброєній терористичній державі.

На думку оглядачів Defense Express, надання Великобританією далекобійного озброєння у вигляді ракет Storm Shadow відкриває нові перспективи перед ЗСУ, оскільки на Заході є ще не менше 4 далекобійних крилатих ракет з аналогічними характеристиками. Одна з них – ракета AGM-158 JASSM, створена із застосуванням стелс-технологій.