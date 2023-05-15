Позбавили мільярдів: аналітики ЗСУ про вплив дослідження трофейного Т-90 на контракти РФ

За словами керівника Центру досліджень трофеїв Сергія Бачуріна, Т-90 виявився нічим не кращим Т-72.

15 травня виповнюється рік від дня створення Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки. За словами начальника Центра полковника Сергія Бачуріна, найбільше його вразив аналіз Т-90. Про це повідомляє АрміяInform.

Ідея зі створення центру для дослідження російського озброєння виникла через велику кількість трофейної техніки в ЗСУ. Вже наприкінці квітня 2022 року українські військові мали 800 одиниць зразків російського озброєння, з яких близько 100 становили інтерес для вивчення технологій.

На питання журналіста, якою профільною роботою найбільше пишається Бачурін полковник відповів, що Т-90.

"А серед того, що понад усе вразило, так це, напевне, дослідження їхнього "знаменитого" танка Т-90. Трофейні зразки вже є на озброєнні наших підрозділів. Він називається у них "Володимир", і ми розуміємо, чому так. Коли ми його дослідили, зрозуміли, що фактично цей танк нічим не відрізняється від Т-72", — каже Сергій Бачурін.

Він додав, що в російському танку систему управління та засоби звʼязку були імпортовані з інших країн. Результати аналізу були публічно опубліковані. За словами начальника Центру, розголос був далеко за межами України.

"Анулювання контрактів для РФ означає втрату мільярдів доларів. Ці гроші не підуть на озброєння російського війська, а значить — не будуть вбивати наших воїнів на полі бою, наших громадян, не будуть руйнувати нашу країну", — каже офіцер.

Нагадаємо, 16 березня в ЦДТПОВТ заявили, що Т-90М "Прорив" є по суті провалом, бо він в багато чому ідентичний з радянським Т-72Б.

20 березня у польських ЗМІ написали, що електронна "начинка" Т-90М виявилась не зовсім російською.