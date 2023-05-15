"З мирним населенням не воюємо": Небензя на Радбезі ООН збрехав про дії військових РФ (відео)

Постпред Росії при ООН звинуватив Захід у злочинах "проти мільйона цивільних" в Афганістані, Іраку та Лівії. За його словами, окупаційна армія нібито не завдає цілеспрямованих ударів по мирному населенню.

Російські окупанти нібито не здійснюють цілеспрямовані ракетні та авіаудари по мирному населенню України. Про це сказав 15 травня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки організації.

"Збройні сили Росії не воюють із мирним населенням і не завдають по них, на відміну від Збройних сил України, цілеспрямованих ударів… Західні країни широко відомі своєю любов'ю до теми боротьби з безкарністю, особливо якщо це не стосується їхніх власних злочинів", — заявив він.

Далі Небензя розповів про "злочини Заходу проти мільйона цивільних" в Афганістані, Іраку, Лівії та інших країнах. За словами постпреда, одного прекрасного дня відповідальність за скоєне їх наздожене.

"Жодні погрози санкцій, як у разі розслідувань воєнних злочинів США в Афганістані, залякування свідків та журналістів-викривачів, замовчування фактів не допоможуть", — додав він.

Василь Небензя вважає, що всі західні країни працюють на підтримку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала в Україні.

"Вся солідарність Заходу з Україною не безкоштовна, повертати гроші доведеться простим українцям", — сказав він.

Нагадаємо, що 13 травня війська Росії здійснили ракетні удари по Тернопільській області. Снаряди прилетіли у цивільні цілі.

А ввечері 8 травня ЗС РФ вдарили шістьма ракетами С-300 Харківської області. У Харкові чули не менше п'яти вибухів.

Вночі цього ж дня Київ був атакований рекордною кількістю іранських дронів Shahed. За даними влади, 36 БПЛА летіли у напрямку міста, але системи ППО збили всі цілі.