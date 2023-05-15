4 IRIS-T SLM та важка бронетехніка: Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги

За інформацією Міноборони ФРН новий пакет військової допомоги вартістю понад 2,7 мільярда євро міститиме також 30 танків Leopard, 20 БМП Marder, більше 100 ББМ і багато іншого.

Робота над формуванням оголошеного Німеччиною Україні пакету військової допомоги вже розпочалася. Наразі тривають роботи з виробництва новітніх систем ППО IRIS-T SLM, які будуть передані Києву. Про це 15 травня під час брифінгу заявила речник Міністерства оборони ФРН Надін Крюгер, передає "Укрінформ".

За її словами, контракти про деякі види озброєнь вже ухвалено і зараз активно триває процес виробництва систем ППО IRIS-T SLM, котрих в Україну буде направлено 4 на додаток до 4 анонсованих раніше.

Новий пакет військової допомоги від німецького уряду вартістю понад 2,7 мільярда євро, за інформацією Міноборони ФРН, включатиме:

18 колісних гаубиць;

4 системи ППО IRIS-T SLM;

пускові пристрої IRIS-T SLS;

керовані ракети для систем ППО;

артилерійські боєприпаси;

30 танків Leopard 1A5;

20 БМП Marder;

понад 100 бойових броньованих машин;

понад 200 безпілотників-розвідників;

інфрачервоні системи візуалізації.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що Німеччина передає Україні ще одну систему протиповітряної оборони Iris-T SLM, цю інформацію підтвердив Федеральний уряд Німеччини.

5 травня Генеральний штаб України показав фотографії з роботою ЗРК IRIS-T на бойовому чергуванні. Зенітний ракетний комплекс ППО та ПРО середнього радіусу IRIS-T SLM здатний знищувати практично всі цілі на відстані до 40 км.