Ресурси закінчилися: Росія більше не здатна вести масштабні наступи, — ГУР

За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, ЗС РФ ґрунтовно вибудовували оборону і в ГУР цю обставину розглядають як серйозний фактор під час підготовки до деокупації територій.

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські сили більше не здатні вести повномасштабні наступальні дії та переважно зосереджені на обороні. У той же час, Москва все ще може продовжувати ракетні атаки на поточному рівні. Про це повідомляє CNN.

Представник військової розвідки Андрій Юсов заявив, що якщо говорити про всю лінію фронту, то Росія "зайнята обороною", а для "для повторення великомасштабних наступальних дій" немає ресурсів.

Вони весь час готувалися до оборони, і в ГУР цю обставину розглядають як серйозний чинник під час підготовки до деокупації українських територій, пояснив Юсов.

Наразі, за даними української розвідки, мета російських ракетних ударів змінилася, а їх інтенсивність, починаючи з зими, знизилася, коли на масові обстріли зазнавала енергетична інфраструктура України.

Повідомляється, що деяких різновидів ракет, таких як "Калібр", не вистачає, а пошуки озброєнь, подібних до "шахедів", йдуть по всьому світу.

Разом з тим, ЗС РФ все ще можуть проводити масштабні атаки на поточному рівні, зокрема, у них достатній запас ракет C-300.

На північному кордоні України росіяни дедалі частіше вдаються до використання диверсійно-розвідувальних груп у прикордонних зонах. Деякі з них обстрілювали цивільних осіб на півночі Чернігівської області, додав представник ГУР.

Нагадаємо, що Сергій Череватий розповів про успіхи ЗСУ під Бахмутом, де поточні темпи контрнаступу — до 2 кілометрів за 2 дні.

Також повідомлялося, що Британія передасть ЗСУ сотні ракет для систем ППО та дронів, крім Storm Shadow.