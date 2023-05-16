Російські окупанти бояться жителів Маріуполя — мерія (відео)

За словами радника мера Петра Андрющенка, в окупованому місті стартувала мобілізація і йде вербування до ПВК "Вагнер", проте росіяни поки не поспішають вдаватися до примусу, що загрожує життю маріупольців.

Росіяни бояться місцевих жителів тимчасово окупованого Маріуполя через високий рівень недовіри серед населення. Про це сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв'ю 24 каналу 16 травня.

За словами чиновника, окупанти почали формувати на захоплених територіях України "добровольчі батальйони", куди забирають росіян та українців, які отримували паспорти РФ. При цьому в Маріуполі поки що не спостерігається подібних ініціатив.

Як зазначає Андрющенко, в окупованому місті лише нещодавно стартував перший етап мобілізації до російської армії.

Крім того, маріупольців намагаються вербувати до ПВК "Вагнер", проте мало хто з місцевих мешканців зацікавлений у цьому. За словами радника мера, примусу до військової служби, яка загрожує життю людей, у місті поки не спостерігається.

"На те є певні причини", — зазначив Андрющенко.

Чиновник стверджує, що основним стримувальним фактором для росіян є рівень недовіри мешканців Маріуполя, який є вищим, ніж в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей.

"Ймовірно, тому вони не так поспішають, тому що вважають, що це може завдати більше шкоди, ніж допомоги. Подивимося, як буде далі", – наголосив радник.

Нагадаємо, що 15 травня радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко показав, як росіяни готуються до оборони міста. Окупанти облаштували рови, бетонні укріплення, а також замаскували вогневі точки.

Раніше, 10 травня, ми повідомляли, що влітку 2023 року Маріуполь може залишитися без прісної води. За словами ексголови Донецької ОДА Павла Жебрівського, окупанти беруть воду з двох невеликих водоймищ і незабаром їх висушать.

Ще ми писали, що 29 квітня Володимир Зеленський показав оновлені супутникові знімки Маріуполя на карті онлайн-сервісу Google Map. Президент звернув увагу, що на сьогодні у місті практично не залишилося цілих будівель.