Рви та кулеметні доти: у мерії показали, як росіяни готуються до оборони Маріуполя (фото)

За словами радника мера Петра Андрющенка, вздовж усієї довжини річок Кальчик та Кальміус ЗС РФ побудували укріплення та замаскували вогневі точки. Чиновник закликав маріупольців покинути місто, доки є така нагода.

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Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко показав, як росіяни готуються до оборони міста. Відповідне повідомлення український урядовець опублікував у своєму Telegram-каналі у понеділок, 15 травня.

За словами радника міського голови, за останні кілька місяців росіяни встигли звести укріплення вздовж усієї лінії річок у місті, а також за його межами. Окупанти збудували рови, бетонні укріплення, а також замаскованіші вогневі точки.

"Без знання, що воно там є — побачити складно. Усі укріплення збудовані за останні місяці. Біля кожного мосту через річки Кальчик та Кальміус. По всій їхній довжині у Маріуполі та селищах на околицях", — написав Петро Андрющенко.

Чиновник зазначив, що росіяни готуються до битви за Маріуполь, що призведе до ще більших руйнувань у місті, оскільки при атаці та обороні ЗС РФ "усі перетворюють на попіл".

"Найгірше для маріупольців — їх триматимуть заручниками та живим щитом окупанти. Що робити? Виїжджати, поки що можна", — резюмував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

10 травня екс-голова Донецької ОДА Павло Жебрівський заявив, що влітку 2023 року Маріуполь може залишитися без прісної води. Окупанти в Маріуполі беруть воду з двох невеликих водоймищ, але шанси на те, що родовища води висохнуть до червня-липня, дуже великі.

8 травня стало відомо, що у захопленому Маріуполі окупаційна адміністрація оголосила мобілізацію.

Раніше, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський опублікував ролик про те, як змінився вигляд Маріуполя із космосу. За словами глави держави, місто зруйноване більш ніж на 90%.

24 квітня прес-служба муніципалітету Маріуполя опублікувала фоторепортаж із окупованого міста, за яким видно рівень руйнувань. За даними міської влади, росіяни вбили понад 22 тисячі городян, зруйнували понад 1300 будівель. Також окупанти знищили низку культурних та історичних пам'яток.