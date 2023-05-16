Збили 6 "Кинджалів": у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки на Україну

За словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, силам ППО вдалося збити усі 18 російських ракет, а також ворожі безпілотники.

Українські сили протиповітряної оборони збили у небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 ракет Х-47М2 "Кинджал". Про це повідомили у пресслужбі головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Повідомляється, що росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

"З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" — з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М")", — сказано у повідомленні.

Українські захисники зуміли знищити всі ворожі ракети, а також відбити атаку ударних дронів Shahed-136/131. Також сили ППО збили три розвідувальні безпілотники РФ "Орлан-10" та SuperCam.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук додав, що вночі на Миколаївщині ППО вдалося збити 4 російські крилаті ракети типу "Калібр", випущені окупантами з Чорного моря.

Перше знищення "Кинджала" в Україні

5 травня з'явилася інформація, що ЗСУ вперше збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал". Спочатку Повітряні сили це заперечували, але 6 травня командувач Микола Олещук офіційно це визнав. За його словами, у ніч проти 4 травня Х-47 "Кинджал" запустив з території Росії винищувач МіГ-31К, але ЗРК Patriot успішно її уразив.

13 травня речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що комплекс протиповітряної оборони Patriot збив російську аеробалістичну ракету "Кинджал" в автономному режимі.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня Київ зазнав масованої ракетної атаки ЗС РФ. Окупанти одночасно застосували БПЛА, крилаті та балістичні ракети. У Київській міській військовій адміністрації назвали цю атаку винятковою за своєю щільністю.

Нагадаємо також, що вночі 16 травня в українській столиці пролунала серія вибухів. За словами мера міста Віталія Кличка, попередньо відомо про трьох постраждалих у Солом'янському районі Києва.