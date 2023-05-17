Мінус 200 тисяч. Чи знають росіяни про втрати ЗС РФ на фронті та як це на них впливає, — експерт

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти втратили на фронті 200 тисяч особового складу, але в самій Росії такі цифри не озвучуються. Чи знає населення країни-агресора про реальну статистику на війні та кого очікує наступна хвиля мобілізації для поповнення ресурсів ЗС РФ.

Генеральний штаб Збройних сил України 17 травня повідомив, що ЗС РФ втратили на фронті 200 тис. особового складу — якщо конкретніше, то 200590. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", розказав Фокусу, про що говорить така статистика та як країна-агресор відновлюватиме свій ресурс для ведення бойових дій.

Втрати росіян на фронті: не кваліфікована армія

За словами Олександра Коваленка, щоденні втрати росіян на фронті стрімко зросли, коли на війну проти України почали відправляти не професійних військових, а будь-кого.

"Особливо помітно це стало восени минулого року, в період з жовтня по листопад. Така тенденція повʼязана з тим, що ЗС РФ критично не вистачало людського ресурсу, тому в країні-агресорі розпочалась так звана часткова мобілізація, з того часу професійність російської армії сильно впала", — коментує експерт.

Цю тезу підтверджують дані Генштабу ЗСУ. Наприклад, у зведенні 15 серпня минулого року йдеться про те, що Росія втратила 200 людей за добу, за місяць — 15 вересня — ситуація повторилась, ті ж самі мінус 200 окупантів. 15 жовтня, вже після оголошення часткової мобілізації, втрати росіян виросли вдвічі — 400 людей. Далі — більше: 15 листопада ЗСУ ліквідували 710 загарбників. 9 листопада взагалі був рекорд — мінус 780 росіян за добу.

Дефіцит військової техніки також позначився на втратах ЗС РФ на війні Фото: РИА Новости

Наразі Росія щодня втрачає приблизно 500-700 своїх умовно військових. Хоча насправді, як підкреслює Коваленко, це люди, які поїхали на фронт або зовсім без підготовки, або з мінімальним навчанням.

Ще один момент, який зіграв вагому роль, — це технічна складова, додає експерт.

"В березні 2022 року окупанти втратили приблизно 4 тис. особового складу [за увесь місяць], в тому ж місяці було знищено майже 900 одиниць російської середньої та легкоброньованої техніки. При цьому в січні 2023-го кількість ліквідованих загарбників становила 21,7 тис. [за місяць], а середньо та легкоброньованої техніки за цей же період було знищено приблизно 300 одиниць. Це напряму вказує на те, наскільки залежна людська складова від повного забезпечення технікою", — пояснює співрозмовник Фокуса.

Зараз у Росії критичний дефіцит військової техніки, наголошує Коваленко. І це так само впливає на втрати загарбників на фронті.

В Росії здогадуються про реальну статистику з фронту, але виходити на масові протести не готові Фото: Настоящее Время

Кого мобілізуватимуть у РФ далі?

Коваленко впевнений, що навіть такі великі втрати не змусять керівництво РФ розпочати відкриту загальну мобілізацію.

"Вони не будуть цього робити, бо дуже бояться. Відкрита мобілізація стане показником того, що в них щось йде не за планом", — коментує він.

Кремль намагається адаптуватись до ситуації та залучати до війни різних людей. Зараз в Росії почали активніше вербувати мігрантів. Британська розвідка повідомляє, що людей для цього шукають в мечетях та центрах імміграції. До того ж, продовжує експерт, російських строковиків змушують підписувати контакти, що також дає можливість відправляти їх на війну в Україну.

Якщо говорити про мобілізацію населення на окупованих територіях, то в цьому питанні Коваленко радить розрізняти ситуацію в так званих "ЛНР" та "ДНР", тобто на Луганщині та Донеччині, які знаходяться під контролем росіян ще з 2014 року, від Херсонщини або Запорізької області.

"Якщо йдеться про території, які росіяни окупували 2022 року, то для загарбників є великі ризики, тому що там існує підпілля, діє партизанський рух", — пояснює представник "Інформаційного спротиву".

Давати українцям зброю на окупованих територіях Кремль боїться через потужний партизанський рух і зовсім не проросійські настрої населення Фото: РИА Новости

Це означає, що якщо окупанти захочуть призвати українців, то можуть озброїти безпосередньо партизан, які використають цю зброю проти них. Вони самі це розуміють і не хочуть створювати такі можливості, зауважує Коваленко.

Що в Росії знають про власні втрати?

Військове керівництво країни-агресора очікувано мовчить про кількість втраченого особового складу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу останній раз підіймав цю тему у вересні минулого року. Тоді в інтервʼю телеканалу "Росія 24" чиновник повідомив, що на війні в Україні загинуло 5937 російських військових. І навіть з такими цифрами ЗМІ країни-агресора написали, що "конфлікт в Україні став найзначнішим з точки зору втрат з часів афганської війни".

Втім, самих росіян озвучені Шойгу цифри вочевидь не задовольняють. Якщо гуглити "втрати Росії у СВО", то пошуковик видає цілий перелік схожих популярних запитів.

Росіяни активно шукають інформацію про реальні цифри загиблих на фронті в Україні

І не дивно, що Google на такі питання пропонує посилання саме на українські ЗМІ. Тому у населення країни-окупанта є всі можливості почитати про реальні втрати ЗС РФ на фронті.

Коваленко своєю чергою також впевнений, що громадяни Росії знають про масштаби ліквідації загарбників. Він порівнює це з 2014 роком, коли було зрозуміло, що Москва ввела війська на територію України, але офіційно ця інформація приховувалась.

"Всі дуже добре розуміли, що відбувається, але росіяни навіть отримували від цього задоволення — що вони можуть не визнавати це, продовжувати казати "настамнєт", — нагадує він.

І зараз населення РФ так само усвідомлює, скільки російських військових вже знищено, хоча відкрито про це ніхто не говорить.

"Але що нам це може дати? Все одно це не спричинить якийсь масштабний протестний рух, не змусить їх вийти на мітинги. Нічого такого не буде", — резюмує експерт.

В РФ проходили мітинги, але масовими їх не назвеш Фото: "ОВД-інфо"

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram-каналі 15 травня повідомив, що окупанти зазнають величезних втрат на війні, зокрема на південному напрямку.