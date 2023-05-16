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Як отримати статус УБД: покрокова інструкція від юриста

Фото: УНІАН | Для отримання статусу УБД потрібно підготувати пакет документів та звернутися до комісії

За словами юриста Джамала Стаценка, для того, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій, необхідно здійснити кілька кроків для реєстрації відповідного статусу та звернутися до однієї з комісій щодо визнання УБД.

Адвокат Джамал Стаценко опублікував покрокову інструкцію алгоритму набуття статусу учасника бойових дій (УБД), розробленого Генштабом Збройних сил України у грудні минулого року, для тих, хто став на захист України після 24 лютого 2022 року.

Як отримати статус УБД — порядок дій

Військовослужбовцю, який хоче набути статусу УБД, необхідно виконати такий порядок дій:

Крок 1. Потрібно подати на ім'я свого керівництва рапорт про надання комплекту документів, які є підставою для надання статусу УБД.

Крок 2. Керівництво через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) організує оформлення та видачу таких документів:

  • довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України;
  • обов'язково як мінімум один із цих документів: витримки (копії) бойових донесень, з журналів бойових дій, з вахтових журналів; копії польотних листів, матеріалів службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;
  • також можуть додаватися інші документи, що містять докази та підтверджують факт виконання особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань;
  • для тих, хто перебував у полоні чи заручниках — матеріали службових розслідувань за фактом потрапляння в полон чи заручників.

Крок 3. Після отримання необхідних документів необхідно звернутися до комісії з питань розгляду матеріалів щодо надання статусу УБД.

Крок 4. На розгляд комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД слід подати такі документи:

  • рапорт (заява) про розгляд документів на комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;
  • документи, зазначені у п. 2;
  • згоду на збирання та обробку персональних даних;
  • засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім'я та по батькові, видачу паспорта, місце проживання та документа про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьової та оборотної сторони паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;
  • дві кольорові фотографії розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя повинне займати 65-70% фотографії.

Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій утворюються у:

  • Міністерство оборони України;
  • Генштабі ЗСУ;
  • Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;
  • В/Ч А0515, А3771, А0987, А1155, А5725, А5833, А5509, А5617;
  • Командуваннях ЗС ЗСУ, ВМС ЗСУ та СВ ЗСУ;
  • ОК "Північ", "Південь", "Схід" та "Захід".

Що робити після оформлення всіх документів для набуття статусу УБД

Як зазначив адвокат Джамал Стаценко, комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій зобов'язана у місячний строк з дня отримання всіх документів доводити до військовослужбовця ухвалене рішення та роз'яснити порядок отримання посвідчення УБД.

За словами юриста, у разі відмови Комісії у визнанні військовослужбовця УБД, таке рішення може бути оскаржено у судовому порядку.

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