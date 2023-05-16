"Побачити околиці Бахмута і вмерти": в ЗСУ про окупантів у місті й кінець ПВК "Вагнер" (відео)

За словами військового, Сили оборони просунулися на південному фланзі та рухаються в напрямку Кліщіївки та можуть перерізати один із основних шляхів постачання ЗС РФ у Бахмут.

У Бахмуті тривають запеклі бої. Сили оборони потроху продавлюють фланги ворога, а найманці ПВК "Вагнер" ризикують потрапити в оточення. Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів боєць 5-ї штурмової бригади ЗСУ, екснардеп Юрій Сиротюк.

За його словами, ворог сам себе заганяє у пастку в Бахмуті, оскільки місто розташоване в низині, а панівні висоти контролюють Сили оборони України.

"Панівні висоти й так були нашими з боку Часового Яру — ми контролювали місто з висоти, зараз ми ще бачимо місто з південного напрямку. Ця вся тактика просування ворога вперед — це побачити околиці Бахмута й померти. Ворог знесилюється, і найголовніше — те, що ми бачимо, ворог намагається контратакувати. Наше просування не дається нам легко", — сказав Сиротюк.

Він зазначив, що у ворога в Бахмуті підірваний моральний дух, про це свідчать розмови з полоненими ЗС РФ.

"Те, що ми потроху протискаємо їхні фланги та заходимо з боків, це надалі зіграє злий жарт із Пригожиним і його "Вагнером", бо це буде кінець Пригожина в Україні, а також це може бути фатальний кінець для "вагнерівців", бо вони можуть потрапити в оточення", — розповів Юрій Сиротюк.

За його словами, Сили оборони просунулися на південному фланзі на 2,5 кілометра, вже рухаються в напрямку Кліщіївки та можуть перерізати один із основних шляхів постачання ЗС РФ у Бахмут.

Нагадаємо, що 16 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Сили оборони пишуть нову історію, бо почали наступ попри всі ворожі заяви про майже захоплення Бахмута.

За даними Міноборони Британії за 16 травня, Сили оборони України змогли просунутися на південь і відтіснити ЗС РФ на північний захід від Бахмута. Це дозволило безпечно використовувати дорогу постачання 0506.