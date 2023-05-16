Насамперед — ставка: Зеленський після прибуття до Києва заслухав звіти про ситуацію на фронті

За інформацією пресслужби президента України, голова держави провів ставку Верховного головнокомандувача, де було розглянуто оперативну обстановку й дані української розвідки.

Президент Володимир Зеленський одразу після повернення в Україну після своїх закордонних візитів заслухав звіти керівників стратегічних угруповань військ щодо перебігу бойових дій на їхніх ділянках фронту. Про це у вівторок, 16 травня, повідомляє офіційна пресслужба Зеленського.

"Перша справа після повернення до Києва — Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту", — зазначено в повідомленні українського лідера.

Також Зеленський зазначає, що під час ставки Верховного головнокомандувача було розглянуто оперативну обстановку й дані української розвідки.

"Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл між бойовими частинами та резервами. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", — зазначено в повідомленні пресслужби.

Закордонні візити Володимира Зеленського

Нагадаємо, протягом кількох останніх днів президент України здійснив офіційні візити до Німеччини, Великобританії, Франції та Італії, де зустрівся з високопоставленими особами та заручився підтримкою урядів країн Європи.

Зокрема, 13 травня Зеленський побував у Ватикані, де провів зустріч із Папою Римським Франциском. Того ж дня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою та з головою італійського уряду Джорджею Мелоні.

14 травня лідер України провів пресконференцію з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої було оголошено обговорення створення "коаліції винищувачів". У той же день президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на переговори зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, де лідери країн обговорили безліч важливих тем щодо майбутнього України.

15 травня Володимир Зеленський прибув до Великобританії, де провів зустріч із прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком у його заміській резиденції.