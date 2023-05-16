"Люфтваффе" з криворізької бригади ТрО знищило гармату та польовий склад ЗС РФ (відео)

Завдяки безпілотникам було оперативно зафіксовано російські цілі, а артилерійські розрахунки успішно ліквідували об'єкти російських військ.

Аеророзвідники групи "Люфтваффе" зі 129-ої окремої бригади територіальної оборони Кривого Рогу ліквідували ворожу гармату та польовий склад БК. Відповідне відео опублікували у пресслужбі Регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України.

Бійці провели ефективну взаємодію з 55-ої окремою артилерійською бригадою "Запорізька Січ". Також ліквідована певна кількість ворожої піхоти.

Завдяки безпілотникам було оперативно зафіксовано російські цілі. Згодом українські захисники завдали ударів по місцю розташуванню підрозділів окупаційних сил.

Нагадаємо, 14 травня українські військові знищили за допомогою FPV-дрона великий склад боєприпасів російських військ. Безпілотник вартістю майже 200 доларів зміг виявити ворожий склад. Судячи з диму після вибуху, приміщення зазнало значних руйнувань та серйозних пошкоджень. Запис кадрового зроблено на камеру БПЛА та обривається в момент відповідного влучення.

Також 12 травня у Збройних силах України показали, як знищили штурмовиків ворожих військ у Бахмуті. Успішну операцію проводили бійці аеророзвідки однієї з бригад ТрО при взаємодії з артилеристами, яким оперативно передали координати супротивника. Аеророзвідка 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ й надалі успішно працює на території Бахмута. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії, яка й впоралася з ворожими цілями.

У пресслужбі Сил Спеціальних Операцій 8 травня показали, як у Бахмуті бійці ЗСУ влучним пострілом знищили кулеметний розрахунок ворога. Вогневу позицію, яка була розташована в одному з багатоповерхових будинків у Бахмуті, звідки противник вів вогонь зі стрілецького озброєння, знищили. Це відбулося завдяки злагодженим діям бійців 8-го полку ССО й українських артилеристів.