Українські бронемашини "Козак"-2М1 зафіксували на відео

Бронеавтомобілі українського виробництва "Козак"-2М1, попри пошкодження, й надалі виконують свої функції.

Бронеавтомобілі "Козак"-2М1 вітчизняного виробництва використовують бійці для оборони України. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "In Factum".

У повідомленні йдеться про те, що транспортні засоби зазнали певних пошкоджень. Попри це автівки й надалі виконують завдання.

"Захистили свої екіпажі та продовжують гідно нести службу. Відпрацюйте свою назву так, щоб мовити на всі 100%", – йдеться у дописі.

Характеристики бронеавтомобіля "Козак"-2М1

Бронеавтомобіль "Козак"-2М1 виготовили фахівці українського підприємства НВО "Практика". Його розробили для невеликих бойових груп. "Козак"-2М1 є повноцінним бронеавтомобілем, призначеним для виконання різних бойових завдань. У бронемашині встановлено 5,9-літровий турбодизель IVECO, потужністю 280 к.с. Автівка здатна транспортувати десанту у 9 осіб. На транспортному засобі встановлено модуль Aselsan, який може оснащуватися різними типами кулеметів, але головна його ударна зброя — це український протитанковий ракетний комплекс "Бар'єр".

Нагадаємо, 12 травня у соцмережі показали новий австралійський Bushmaster, який служить бійцям ЗСУ у зоні бойових дій. На відео видно, що техніка нова та немає пошкоджень. Фолловери припустили, що техніка поїде у зону бойових дій.

Також 4 травня на дорозі, яка веде до Бахмута, зафіксували перевернутий Bushmaster та підбитий БТР M113. Також нібито знищений бронеавтомобіль Dingo ATF. Ця автівка використовується підрозділами німецького Бундесверу, але також є на озброєнні й інших армій світу, зокрема й Збройних сил України. Окрім цього, у кадрі можна побачити знищення МТ-ЛБ, багатоцільового радянського тягача, який є легко броньованим. Ця техніка також використовується підрозділами українських військ.

У соцмережах 19 квітнях можна було побачити бронеавтомобіль "Варта-Редут", який існує в єдиному екземплярі. Транспортний засіб представили ще у 2016 році, однак інформації про серійне виробництво з того часу не було. Тепер стало відомо, що принаймні один з них є в ЗСУ.