Імітатор ядерної боєголовки: як росіяни використовують Х-55 для ударів по Україні

На думку експертів, завдання Х-55 полягає не тільки в тому, щоб виснажувати нашу ППО, але й завдавати шкоди об'єктам критичної інфраструктури за рахунок кінетичної енергії або токсичного палива.

Окупанти застосовують крилаті ракети Х-55 з "болванками" для ударів по Україні. Про це кореспонденту ТСН Андрію Цаплієнку розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

У розпорядженні фахівців КНДІСЕ знаходиться вже близько 10 збитих ракет Х-55, що показує частоту їхнього використання росіянами. Нерідко саперам ДСНС доводиться утилізувати збиті Х-55, виявлені після чергових ракетних обстрілів.

За словами фахівців, усі знайдені Х-55, збиті українською ППО, несли масо-габаритний імітатор ядерної боєголовки. При цьому слідів радіації не було виявлено, що показує, що спеціальні бойові частини до таких ракет не монтувалися.

Судячи з опису, "ця ракета потрапляє в ціль, але не вибухає". На думку експертів, завдання Х-55 полягає не тільки в тому, щоб промацувати та відволікати українську протиповітряну оборону, але також завдавати шкоди об'єктам критичної інфраструктури, швидше за все, за рахунок кінетичної енергії та/або токсичного палива, яким споряджаються ракети цього типу.

Нагадаємо, 10 травня польські ЗМІ писали, що ракета під Бидгощем виявилася російською Х-55. Якщо дані підтвердяться, це означатиме, що російська ракета пролетіла над Польщею кілька сотень кілометрів.

У січні повідомлялося, що під Києвом під час масованого обстрілу знову збили ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Уламки ворожого снаряда виявили у районі Борисполя.