"Цезарь відпочиває": військові вперше показали данську САУ на фронті (відео)

Данські машини відрізняються від тих Caesar, які раніше передавала Україні Франція. В першу чергу більшим боєкомплектом та іншим шасі.

Один з військових опублікував відео САУ Caesar, які передала Україні Данія. Про це повідомляє боєць ЗСУ у своєму ТікТок-акаунті.

На одному з напрямків вперше показали колісну САУ Caesar, яка виконана по колісній схемі 8х8 від чеського виробника Tatra 815-7.

Раніше Данія анонсувала постачання Україні всіх замовлених САУ Caesar. Всього вони замовляли 19 машин. Замінити їх вирішено 155-мм ATMOS 2000 та РСЗВ PILS ізраїльського виробництва.

Варто зазначити, що варіант для Данії відрізняється від того, який раніше передавала Україні Франція. Машина отримала часткове бронювання, дизельний двигун від Tatra на 410 кінських сил. Кількість екіпажу зменшено до 3 людей, а боєкомплект збільшено на 12 снарядів — до 30 одиниць. Раніше постачання данський САУ підтверджував міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, проєкт по постачанню артустановок було розпочато ще в серпні 2022 року.

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