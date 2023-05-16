Україна вже використала далекобійні ракети Storm Shadow з російських цілей, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що інформацію одержали від двох представників США. При цьому вони відмовилися вказувати, які саме цілі вразили ЗСУ.

Україна почала застосовувати ракети великої дальності Storm Shadow, які надала Велика Британія. Про це пише CNN із посиланням на двох представників США.

За словами журналістів, представник Міноборони України відмовився від коментарів. Також не уточнюється, коли саме Збройні сили України застосували ракети та з яких саме цілей.

Що таке Storm Shadow

Малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування, що розробляється з 1994 року. Такі ракети застосовувалися в Іраку, Лівії, Сирії та інших зонах військового конфлікту силами НАТО. Дальність польоту ракети становить приблизно 560 км на малій висоті. Це ракета типу "вистрілив та забув", запрограмована перед запуском. Після запуску ракету не можна контролювати чи дати команду на самознищення.

Ракета Storm Shadow Фото: Sky News

Ракети Storm Shadow в Україні.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо про те, що Великобританія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow. За інформацією журналістів, новий пакет допомоги значно розширює ударний потенціал ЗСУ напередодні контрнаступу, проте використовувати зброю поза Україною — заборонено.

У Кремлі заявили, що вживуть заходів у відповідь на полі бою, але так і не уточнили, що конкретно загарбники можуть протиставити ЗСУ.

"Постачання британських ракет великої дальності в Україну вимагатиме адекватної відповіді від російських військових", — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат висловився про переваги Storm Shadow. Подібні ракети стоять на озброєнні низки європейських країн, зокрема Італії та Франції. З яких літаків здійснюватимуть пуск Storm Shadow речник Повітряних сил Юрій Ігнат не уточнив, але при цьому заявив, що "проблем із цим не буде".

15 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна також передасть Україні далекобійні ракети. Франція, як і Великобританія, має на озброєнні ракети великої дальності Storm Shadow, проте використовує їм назву SCALP-EG.