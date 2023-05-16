За даними військового експерта Марини Мирон, контроль над "дорогою життя" ускладнить завдання щодо оточення ЗСУ, яке ставлять перед собою найманці з ПВК "Вагнер". ЗСУ зможуть отримувати підкріплення та евакуювати мирних громадян.

ЗСУ звільнили в Бахмуті територію втричі більшу за лондонський аеропорт Гатвік. Водночас, за словами заступниці голови Міноборони Ганни Маляр ворог частково продовжує наступати. Про це повідомляє Sky News.

За останні кілька днів українські сили повернули контроль над більш як 20 квадратними кілометрами в районі Бахмута. Однак російські війська продовжують наступати зі східної частини міста, тяжкі бої продовжуються, таку заяву зробила Ганна Маляр.

У поточному становищі ЗСУ роблять "все, що в їх силах, і навіть більше", зазначила заступник міністра.

Та обставина, що оборона Бахмута триває стільки місяців і є просування у певних районах, є доказом сили українських захисників та високого професіоналізму, сказала вона.

За даними британської розвідки, українські сили убезпечили дорогу, якою йде постачання в Бахмут.

Російські війська місяцями вели обстріл цієї дороги, сподіваючись відрізати постачання для українських солдатів.

Просування українських сил

Контроль над "дорогою життя" в Бахмуті

Британський оборонний експерт Марина Мирон вважає, що контроль над "дорогою життя" ускладнить завдання щодо оточення ЗСУ, яке ставлять перед собою найманці з ПВК "Вагнер". Також це допоможе отримувати підкріплення та постачання і евакуювати мирних громадян.

Нагадаємо, що "Пегаси" ЗСУ спопелили два російські "Змія Горинича" в районі Бахмута. У ході повітряної розвідки бійці ЗСУ виявили техніку розмінування росіян та більше тонни тротилу.

За даними ЗСУ за 16 травня, Сили оборони України просунулися на південному фланзі та прямують до Кліщівки, де можуть перерізати один із основних шляхів російського постачання.