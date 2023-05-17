Викликайте "Катастрофу": як трофейна Д-30 нищить ворога на Авдіївському напрямку (фото)

Військові кажуть, що вони діють в дуже небезпечних умовах, бо російські війська часто полюють на них з власних безпілотників, щоб вести контрбатарейну боротьбу.

Один з підрозділів артилерійського розрахунку виконує завдання на Авдіївському напрямку. На озброєння в бійців радянські 122-мм гармати Д-30. Про це повідомляється в репортажі АрміяInform.

Зазначається, що у половини розрахунку до початку повномасштабного вторгнення не було військового досвіду, однак нині вони боронять Авдіївській напрямок. На рахунку у бійців знищені танки та інша техніка. Позицію розташували в прихованому місті, бо російські окупанти активно полюють за українською артилерією. Видати Д-30 може дим, який здіймається після пострілу, його може побачити БПЛА "Орлан" й після цього може початись контрбатарейна стрільба ворога.

Фото: АрміяInform

Коли журналісти прибули на позиції дуже скоро бійці отримали вказівку на планшеті відпрацювати по ворогу. За короткий час бійці наводять гаубицю й відкривають вогонь. Другий постріл влучає в ворога, а третій "ставить жирну крапку" в намаганні російських штурмовиків атакувати українські позиції. По рації підтвердили, що 2 та 3 постріли влучили в ціль.

Дуже швидко окупанти відкрили вогонь у відповідь по розрахунку Д-30, але не влучають по машині. Зазначається, що гармата належала ЗС РФ, однак її захопили бійці бригади імені Якова Гандзюка ще під час оборони Миколаєва у 2022 році.

Фото: АрміяInform

Позивний "Катастрофа" має сержант Сергій, який керує розрахунком. Він на війні з 2014 року. Такий позивний до нього "пристав" під час однієї з успішних місій.

"Хтось з аеророзвідки на його запитання: "Як відпрацювали?" — відповів із захопленням: "Та ви там справжню катастрофу зробили! У ворога все горить і палає". Після цього Сергія інакше як "Катастрофа" не називають", — пояснюють журналісти.

Сергій каже, що їхня робота має величезну небезпеку, бо Д-30 дошкуляє ворогу. Інколи доводиться працювати під обстрілами. В такому випадку Сергій працює з командиром гармати:

наводять і заряджають гаубицю;

ховаються;

роблять постріл;

ховаються.

Нагадаємо, 14 травня Німеччина анонсувала найбільший пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро. Також 14 травня нардеп Юрій Мисягін показав знищення російської гаубиці Д-30 в районі Нікополя.