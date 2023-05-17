"Друга армія Путіна" має проблеми перед майбутнім контрнаступом ЗСУ, — NYT

За даними видання, публічний конфлікт між Євгеном Пригожиним та Міноборони порушив питання про здатність Москви досягти успіху на полі бою і викликав сумніви щодо ефективності дій російських сил.

Над Кремлем вибухають дрони, а російські гелікоптери масово падають. Ці події вказують на поширення дезорганізації у лавах російських військ перед майбутнім контрнаступом Збройних Сил України. "Друга армія світу" Путіна відчуває нестачу ресурсів та порушення скоординованості своєї оборони. Про це повідомляє видання The New York Times.

Відповідно до видання, проблеми, з якими стикається армія Путіна, становлять загрозу для того, що нещодавно видавалося рідкісним військовим успіхом Росії — перемогою у тривалій битві за Бахмут.

В результаті жорстоких боїв у межах міста, російські війська змушені були відступити з позицій в околицях Бахмута, а також зазнати втрат в особах полковників. Євген Пригожин, у свою чергу, висловив критику на адресу керівництва російської армії, стверджуючи, що бійці не отримали достатнього забезпечення, а солдати залишили свої позиції на флангах Вагнера.

Публічний конфлікт між Євгеном Пригожиним і міністерством оборони Росії знову порушив питання можливості Москви досягти успіху на полі бою, де координація між різними підрозділами грає вирішальну роль. Ця ситуація викликала сумніви щодо ефективності дій російських сил.

"Один із способів утримання Путіна при владі полягає в тому, що йому подобається мати кілька фракцій і йому подобається, щоб фракції конкурували одна з одною. Це може мати сенс у політиці, але це дуже, дуже шкідливо під час військової операції", – зазначив старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики України Роб Лі.

Нагадаємо, 5 травня в мережі з'явився відеоролик, на якому голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав трупи своїх найманців, а також обматив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

Також нагадаємо, 9 травня, політолог Ярослав Макітра заявив, що Пригожин зміг зробити свою успішну інформаційну кампанію для радикальних прихильників війни та має більше шансів, ніж усі російські ліберали та лідер російської опозиції Олексій Навальний.