"Як боги, нічого не пролетить повз": військові експерти США оцінили роботу української ППО (відео)

На думку західних експертів, українські захисники показують надмайстерність у знищенні повітряних цілей, а ЗСУ довіряють не лише українці, а й самі закордонні гості.

Українські оператори систем протиповітряної оборони надзвичайно кваліфіковані, а результати їхньої роботи вражають. Таку думку в коментарі УНІАН висловили американські військові експерти Малькольм Ненс та Пітер Цвак, які нині перебувають в Україні як представники делегації американської некомерційної організації Renew Democracy Initiative.

"Ракети — це просто технологічна зброя, але ракетами управляє людина, і українські ракетники дуже досвідчені. Отримуючи нову систему, таку як Patriot, вони стають як боги: нічого не пролетить повз них. Все це тому, що українські солдати дійсно хочуть захистити свій дім, свою родину, своє місто. Минулої ночі я лежав у ліжку і чув, як вилетіли ракети, але я дійсно не боявся", — сказав експерт з боротьби з тероризмом Малькольм Ненс.

Його колега Пітер Цвак зазначив, що про роботу української ППО здебільшого зараз дізнається із повідомлень преси, але ті результати, які він бачить, на його думку, просто приголомшливі.

"Це вражаючі результати української ППО з використанням різних засобів ППО, які вони мають. Якщо новина про те, що Patriot збив гіперзвуковий "Кинджал", вірна, то це дуже і дуже важливо, тому що це ускладнює використання росіянами крилатих ракет і балістичних ракет малої дальності, таких як "Іскандер", — наголосив ексвійськовий аташе в посольстві США у Москві Пітер Цвак.

Нагадаємо, що за повідомленням розвідки Великої Британії 17 травня, РФ ставить за мету знищити українську систему ППО, яка знищила міф про російську аеробалістичну ракету "Кинджал".

В ніч проти 16 травня ЗС РФ випустили по території України 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всі ракети летіли на Київ, але були знищені засобами ППО, що є вражаючим результатом.