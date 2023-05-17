"РФ запускала по мирному Києву": нардеп показав уламки ракет "Кинджал" (фото)

За словами депутата Юрія Мисягіна, залишки ракет були передані військовими комітету з питань нацбезпеки.

ЗС РФ атакували вночі на 16 травня столицю України ракетами "Кинджал". Фото їхніх уламків 17 травня опублікував у соцмережах народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

"Дивлюся на залишки російських гіперзвукових авіаційних ракет 9-А-7660 "Кинджал", які РФ запускала по мирному Києву у ніч з 15 на 16 травня", — написав він.

Мисягін підкреслив, що усі ракети були збиті Повітряними силами України, а їхні залишки військові передали Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, за даними пресслужби головнокомандувача ЗСУ, вночі на 16 травня силам української ППО вдалося збити 18 ракет, серед яких було шість "Кинджалів". Повідомлялося про атаку ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування з північного, південного та східного напрямків.

16 травня ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу Києва. На знімках можна побачити пожежу та згорілий автобус. Також, за словами міського голови Віталія Кличка, уламки однієї з випущених ЗС РФ ракет впали на територію столичного зоопарку.

Журналісти порахували, скільки коштувала росіянам атака на Київ. За їхніми даними, застосовані боєприпаси обійшлися країні-агресорці майже у 120 млн доларів. Зокрема, окупанти використали для ударів вночі на 16 травня шість "шахедів", ціна яких варіюється від 20 до 50 тисяч доларів.