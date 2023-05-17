"Велич зашкалює": в РФ снайпери тренуються на "імператорських" гвинтівках 19 століття (відео)

Для навчання російських снайперів командування військової частини дістало із засіки раритетну гвинтівку Мосіна, яку почали використовувати 150 років тому.

Солдати РФ на навчаннях тренуються на снайперських гвинтівках російської імператорської армії — "мосінках", які були прийняті на озброєння наприкінці 19 століття. Відеоекскурс у часи царської Росії виклали в телеграм-каналі "Сеятель ветра".

"Тренування снайперів "другої армії світу". З гвинтівок – лише "мосінки", прийняті на озброєння у 1891 році. Навіть СГД (снайперська гвинтівка Драгунова — ред.) — це 1960-ті роки, треба "діставати". Велич, що зашкалює. Зараз трохи постріляють – і в м'ясний штурм, на "Хаймерси". Все як за часів Сталіна", — підписали відео адміни телеграм-каналу.

На кадрах, які зафільмували самі російські вояки, видно, як солдати вчаться опановувати старовину зброю. При тому, учасники навчань розуміють усю жалюгідність ситуації і самі ж тролять оснащення російської армії.

"У нас найкращі в світі снайперські гвинтівки, називається "мосінка". Кращого нічого у нас немає", — говорить солдат на відео.

Він зітхає, що хотів би придбати сучасну снайперську гвинтівку, але зась, її ніде не продають, і за законом зробити це не так легко.

Нагадаємо, що український військовий 3 січня показав стрільбу зі снайперської гвинтівки компанії "ХАДО-Холдинг", яка перебуває на озброєнні ЗСУ. Ефективна дальність стрільби в антиматеріальної снайперської гвинтівки складає 2 кілометри.

Раніше повідомлялося, що солдатів ЗС РБ збираються вчити знищувати танки M1 Abrams та БМП M2 Bradley із гвинтівки Драгунова. Про це проінформувала 15 травня моніторингова група "Беларускі Гаюн".