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"Просто та доступно": у Зеленського розповіли, коли закінчиться гаряча фаза війни в Україні

Фото: ТАСС | За словами Михайла Подоляка, в Україні триватиме гаряча фаза війни, допоки РФ не виведе свої війська

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, не потрібно шукати способів урегулювання конфлікту, ігноруючи кров українців.

Гаряча фаза війни в Україні завершиться тоді, коли окупаційні війська Російської Федерації залишать територію країни. Про це в середу, 17 травня, написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті.

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Радник голови ОП зазначив, що деякі люди продовжують жити в ілюзорному світі, де українці неодмінно мають "встати на коліна перед РФ" і говорять про те, що "шукають способи врегулювання".

"Звичайно, шкода таких людей, які вважають, що мають право ігнорувати українську кров, розчаровувати. Але все просто: Росія швидко забралася з території України — і гаряча фаза війни одразу закінчилася. Логічно, просто, доступно навіть для специфічного "російського розуму", — написав Подоляк.

Нагадаємо, 15 травня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для того, щоб між Києвом і Москвою відбувся діалог, Росія має вивести свої війська з усіх окупованих територій України. На його думку, реальна "коаліція миру" вже має працювати над створенням механізму із залучення винних в агресії РФ до відповіді.

Раніше, 18 квітня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться в найближчому майбутньому. За його словами, для того, щоб закінчити війну, треба враховувати чимало чинників.