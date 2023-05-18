Пакет допомоги на $60 млрд: до осені США виділять нове фінансування Україні

За словами ексспецпредставника Держдепартаменту США з України Курта Волкера, до осені має бути погоджений черговий пакет допомоги, з якого Україні надаватиметься підтримка протягом 2024 року.

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на 60 млрд доларів. Про це 17 травня на брифінгу в Одесі заявив ексспецпредставник Держдепартаменту США з України Курт Волкер, повідомляє "Укрінформ".

"Восени ми виділимо ще один пакет допомоги, з якого Україні надаватиметься підтримка протягом 2024 року", — пояснив Волкер.

За його словами, зараз обговорюється сума у 60 млрд доларів, а допомога може бути офіційно затверджена у вересні. Планується погодити постачання нових озброєнь до виборів президента США.

Колишній співробітник Держдепартаменту також пояснив, що Вашингтон має достатньо ресурсів для підтримки контрнаступу ЗСУ, який, як повідомляється, повинен стартувати на початку літа і триватиме до осені.

Курт Волкер раніше заявляв про те, що кошти, призначені для відновлення українських міст, мають надходити на спеціально створений інвестфонд. Він також вважає за потрібне створити спеціальний виконавчий орган, який би регулював процес оновлення України.

У свою чергу, Південна Корея готується виділити Україні пакет допомоги з пожертв та кредитів у розмірі 130 млн. доларів.

Нагадаємо, що, за словами журналістів, які посилаються на урядові джерела, "когнітивний ефект", який матиме контрнаступ ЗСУ на кремлівське керівництво, може змінити перебіг війни.

Також повідомлялося, що, за даними ЗСУ, російські окупанти загнали себе в пастку в Херсонській області.