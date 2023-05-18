Експосла США в Україні могли отруїти перед початком повномасштабної війни, – ЗМІ

Джон Гербст був послом США в Україні з вересня 2003 року до травня 2006 року. Він критикував політику Кремля, а також брав участь у мітингах на підтримку України.

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Хербст виявив симптоми отруєння перед тим, як Російська Федерація розпочала повномасштабну війну. Про це повідомляє Атлантична рада 17 травня.

В аналітичному центрі заявили, що у квітні 2021 року Джон Хербст, який також є старшим директором Євразійського центру Атлантичної ради, захворів і у нього з'явилися симптоми, які могли бути пов'язані з отруєнням та підвищеним рівнем токсинів.

Проте, за даними Атлантичної ради, лабораторні дослідження не показали наявності токсичних сполук у крові дипломата.

"Ми зв'язалися з владою відразу ж під час хвороби посла Хербста, але за результатами перевірки вирішили не розголошувати інцидент", — заявив головний виконавчий директор Атлантичної ради Фредерік Кемпе.

Як повідомляють у виданні Newsweek, за кілька тижнів після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, у березні 2022 року, Джон Хербст сказав, що війна стала "справжньою катастрофою" для російського президента. За його словами, Путін "зазнав невдачі" у війні проти України.

Журналісти зазначили, що Гербст був послом США в Україні з вересня 2003 року до травня 2006 року. Він критикував політику Кремля, а також брав участь у мітингах на підтримку України.

Автори публікації також пишуть, посилаючись на російські ЗМІ, що дипломат міг стати однією з щонайменше чотирьох осіб, які зазнали ймовірного отруєння російськими спецслужбами.

Нагадаємо, що 13 лютого голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в Росії спробували відправити його помічника та командира спецпідрозділу "Ахмат" Апти Алаудінова. За його словами, 8 лютого чеченський генерал-майор поліції отримав лист, просочений отруйними речовинами.

Раніше, 1 лютого, ми писали про те, що експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, його отруїли і він потребує лікування. Під час судового засідання політик задер футболку та показав, як він схуд за час перебування під вартою.