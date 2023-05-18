В американському штаті Юта помітили чеський танк Т-72: відомо місце призначення (фото)

Це вже другий танк, який зафіксували на території США. Раніше так само на тралі помітили Т-90. Обидві машини перевозять в один і той самий центр Пентагону.

Другий місяць поспіль на автомагістралях США фіксують танки. Цього разу чеській Т-72. Про це повідомляє The War Zone.

13 травня колишній авіаційний електротехнік ВМС США Дейв Троян натрапив на танк радянської розробки в штаті Юта. Троян готувався шукати місця падіння літаків часів Другої світової, але натрапив на Т-72. Скоріше за все, цей Т-72 є чеською модернізацію компанії Excalibur Army. Чехія раніше мала відновити 90 танків для української армії.

Танк помітив колишній військовий ВМС США біля АЗС

"Я подивився на вантажівку, яка під’їхала, щоб заправитись бензином, і відразу впізнав, що він везе російський танк. Танк був у комплекті з лобовою динамічною бронею", — розповів Троян.

На машині також була наліпка, яка мала дані про призначення танка. Машину перевозили з Національного автомобільного випробувального центру (NATC) у Неваді до Національного наземного центру розвідки (NGIC) на Абердинському випробувальному полігоні (APG) у Мериленді. Варто зазначити, що туди ж перевозили й Т-90, який нещодавно теж помітили на дорозі.

Транспортна наліпка на Т-72

Видання звернулося до NATC, щоб дізнатися, що робили з танком, а також як він до них потрапив. Однак відповіді ще немає.

Центр NGIC є одним з провідних центрів Міноборони США, в якому аналізують потенціал іноземних Сухопутних сил задля забезпечення власної переваги. Через це у виданні припускають, що модернізований Т-72 для України буде проходити якісь додаткові випробування або ж його додатково аналізуватимуть.

Т-72, ймовірно, модернізувала чеська компанія

Проте наразі зрозуміло тільки те, що танк ще не доїхав до місця призначення й перебуває у дорозі.

Нагадаємо, 19 квітня у Пентагоні назвали кінцевий пункт для російського танка Т-90А в штаті Луїзіана. Його довелося тимчасово залишити на стоянці через поломку тягача.

13 квітня в соцмережах опублікували фотографію трофейного танка Т-90А, який привезли у штат Луїзіана.