ЗСУ просунулися до 1700 метрів на Бахмутському напрямку, — Череватий (відео)

Тільки за один день, як зазначають у командуванні, ворог обстріляв позиції Сил оборони 487 разів. У боях було знищено 136 окупантів, майже 150 людей поранено і четверо потрапили в полон.

Минулої доби Сили оборони та безпеки України просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 150 до 1700 метрів. Про це у середу, 18 травня, розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Під час боїв наші підрозділи, попри те, що не має зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніки, продовжують просуватися на флангах на відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося нам пройти", — розповів Череватий

Як зазначив речник, місто Бахмут Донецької області залишається епіцентром бойових дій на сході України. Окупанти за всяку ціну намагаються взяти майже знищене місто.

Так, минулої доби росіяни 487 разів завдавали ударів по позиціях українських захисників зі ствольної та реактивної артилерії. На Бахмутському напрямку сталося 25 бойових зіткнень і 6 авіанальотів. У боях українські воїни знищили 136 окупантів, ще 145 отримали поранення. Також четверо росіян потрапили до полону. Знищено дві самохідні артилерійські установки (САУ) "Мста".

За словами Череватого, українські захисники не залишають окупантів без відповіді, щільно обстрілюючи позиції росіян, через що вони змушені відступати.

"Коли їм гарненько "насипають", змушують відступати, звичайно вони не хочуть цього робити — прикладають максимум зусиль, щоб оборонятися. Однак ми протиставляємо їх грубій силі та перевазі у певних видах техніки волю, кмітливість, стійкість та мотивованість наших військовослужбовців", — зазначив Череватий.

Нагадаємо, 17 травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті вказали на те, що в районі Бахмута Донецької області продовжується серія обмежених контратак Сил оборони України, внаслідок чого росіяни втрачають ініціативу на цій ділянці фронту.

Того ж дня, 17 травня, травня американський журналіст Джанлука Меццофіоре показав супутникові знімки Бахмута Донецької області, порівнявши їх із фотографіями з космосу за травень минулого року. У місті одні руїни й не лишилося жодного дерева.