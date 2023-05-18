Стежив за морською піхотою: СБУ затримала колишнього міліціонера-корупціонера (фото, відео)

За версією слідства, звільнений за хабарі правоохоронець співпрацював з ворожою ФСБ та шпигував за позиціями українських захисників. Завдання спецслужби оцінювались у 2-5 тисяч гривень.

У прифронтових районах Запоріжжя викрили агента ФСБ РФ, яким виявився звільнений у 2011 році за корупцію співробітник податкової міліції. Про це 18 травня повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону. Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку", — розповіли в СБУ.

Слідчі з’ясували, що ворожий спецслужбовець також вимагав від агента точних геолокацій залізничних мостів та енергетичних об’єктів у Запорізькій області.

"Для збору інформації він об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював фільмування за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона", — пояснили в СБУ.

Фото: СБУ

Пресслужба передала, що "винагороди" за виконані завдання ворога складали від 2 до 5 тисяч гривень. У пості йдеться, що "для конспірації" чоловік використовував для переказів коштів банківську картку сина.

Окрім того, за даними СБУ, російська ФСБ обіцяла зраднику керівну посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення міста військами РФ.

"У поле зору ФСБ він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники". Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах", — повідомили у відомстві.

СБУ затримала зловмисника під час виконання чергового завдання та повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час обшуку вдома у агента виявили телефон, через який відбувалося листування з куратором. Пресслужба написала, що нині чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримали місцеву мешканку Херсону, яка "зливала" інформацію про Сили оборони ворожій ФСБ. Пресслужба відомства оприлюднила листування агентки, в якому вона називає гарними машини з буквами "Z" та ділиться "мріями" про вихід ЗСУ з регіону.

16 травня російські журналісти опублікували розслідування. У матеріалі йшлося про те, як ФСБ РФ вербує агентів серед ув’язнених колишніх бойовиків ІДІЛ.